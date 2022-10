My Hero Academia Saison 6 : un personnage dévoile enfin toute sa puissance, le premier épisode est une dinguerie !

Les super-vilains continuent de power-up

Le front de libération et l'alliance des super-vilains s'allient pour former... La Ligue de libération des super-pouvoirs. Derrière ce nom un peu barbare se profile l'une des plus grosses augmentations de puissance côté vilains. D'une pauvre armée de 8 personnes, Tomura Shigaraki passe maintenant à des milliers de membres, assoiffés de renverser la société actuelle.

Dans la continuité de la saison 5, on le voit visage découvert, sans la main de son père, totalement débridé et prêt à détruire ce qu'il appelle l'héritage d'All Might. Il est maintenant entouré de toute une organisation avec 9 lieutenants, assistés chacun par 3 vilains, évidemment puissants mais qu'on ne connaît pas pour le moment, auquel leur sont rattachés pléthore de vilains.

Cet épisode met aussi en avant Daruma Ujiko, le bras droit d'All For One puisque c'est dans cet épisode que les héros vont assiéger l'hôpital de Jaku, dont il est le fondateur et actuel PDG. C'est là qu'il fait ses expériences avec les Nomu.

L'intrigue côté Hawks

On suit côté Hawks son infiltration au sein de cette nouvelle alliance à travers sa discussion avec Twice. Ce dernier donne sans le savoir des informations primordiales à Hawks, qui vont être utiles pour s'organiser et créer une riposte face à ces vilains. Le nouveau numéro 2 continue d'être beaucoup mis en avant.

En les aidant légèrement, il glâne toutes les informations nécessaires et comprend notamment les déplacements des vilains, ce qui va être décisif dans la guerre... qui démarre dès cet épisode ! Ce qui est fort, c'est qu'on voit au début la préparation de la guerre mais cela ne se termine pas sur un cliffhanger en attente du démarrage de la guerre, on voit le début de cette guerre.

Deku très peu présent

Dans cet épisode, on voit quasiment tous les héros, de All Might à Bakugo en passant par Hawks. En effet, une guerre se prépare et on passe les troupes en revue. De fait, notre protagoniste, de son nom complet Midoriya Izuku, n'est que très peu présent dans cet épisode. Pour l'heure, si on se doute qu'on le verra davantage dans les prochains épisodes, lui et ses potes sont simplement placés à l'arrière, en renfort, afin de participer à la dernière vague d'un piège intelligemment tendu aux vilains. Et dans le cas où cela dégénèrerait, on voit mal Midoriya rester les bras croisés.

Le point positif malgré le retrait de notre héros préféré, c'est que cet épisode fait la part belle à d'autres personnages, notamment Mirko. A notre grande surprise, celle-ci - à la tête de l'invasion de la partie cachée de l'hôpital envoyée pour débusquer Tomura... se lâche enfin pour notre plus grand bonheur. Jusqu'à présent limitée à l'écran, elle profite de cette attaque pour nous faire une démonstration impressionnante de son alter et nous rappeler en quoi, grâce à sa badasserie, elle mérite amplement sa place de numéro 5. Alors que les Nomu s'étaient toujours montrés redoutables les saisons passées, elle n'en a fait ici qu'une bouchée/boucherie. Un régal. Et que dire de ce cliffhanger qui nous laisse espérer un affrontement épique face au Professeur qui, on s'en doute, a forcément quelques atouts encore cachés.

Alors que la saison 6 de MHA devrait durer près de six mois, il est rassurant (et excitant) de voir que les créateurs n'ont pas l'intention d'attendre plusieurs semaines pour nous en mettre plein les yeux. Comme on a pu le découvrir dès cet épisode 1, la guerre entre les héros et les vilains est officiellement lancée et, avec un assaut découpé en deux endroits (le repère de la ligue + l'hôpital), on peut s'attendre à deux fois plus d'action et donc, deux fois plus de plaisir. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi, mais on peut également craindre quelques pertes en cours de route tant ce combat s'annonce comme le plus sanglant de tous.

La saison 6 de My Hero Academia est diffusée sur Crunchyroll en France.