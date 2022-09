My Hero Academia : énorme surprise pour la saison 6, cette décision qui va tout changer

Un an après la diffusion du final de la saison 5, l'anime My Hero Academia va ENFIN effectuer son grand retour sur nos écrans. La date est désormais connue de tous les fans, c'est le 1er octobre prochain que Crunchyroll débutera la diffusion de la saison 6.

Une suite extrêmement attendue puisque celle-ci adaptera l'arc Guerre de Libération du Paranormal - le dix-huitième arc du manga de Kōhei Horikoshi, qui mettra notamment en scène une guerre totale entre nos héros préférés et cette "nouvelle" organisation de vilains, mais également quelques évolutions du côté des élèves.

Double dose de My Hero Academia pour la saison 6

Un programme chargé pour Deku et ses potes qui ne restera pas sans conséquences pour les personnages, et que l'on pourra savourer de la meilleure des façons. Et pour cause, la nouvelle a été confirmée ce week end, tandis que la saison 6 sera divisée en deux parties, ces deux cours seront étonnamment diffusés à la suite. Traduction ? Là où il n'est habituellement pas rare de voir les anime faire une pause après quelques semaines, My Hero Academia restera à l'inverse sur nos écrans pendant près de six mois d'affilée !

Un choix créatif osé mais réjouissant qui devrait permettre aux fans d'oublier la longue attente précédente et qui surtout, nous fait comprendre que l'équipe du studio Bones a forcément prévu différentes petites surprises pour réussir à nous tenir en haleine aussi longtemps.

De même, ce choix interroge. Alors que Kōhei Horikoshi a récemment confirmé que la fin du manga était proche, est-ce que cette nouvelle façon de faire signifie que le studio va augmenter le rythme de production afin de coller au mieux à la conclusion de l'histoire ? Ce n'est pas impossible et cela laisse donc entendre que la saison 7 pourrait très rapidement voir le jour en 2023...

En attendant d'en savoir plus, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée (voir dans notre diaporama) et ces nouveaux épisodes nous promettent déjà une suite toujours plus épique. La hype est immense.