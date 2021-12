My Hero Academia : la date de la fin du manga dévoilée par Kôhei Horikoshi

En mars 2021, Kôhei Horikoshi faisait trembler le monde du manga en annonçant que My Hero Academia (publié en France par Ki-oon) était entré dans son arc final. 9 mois plus tard, le papa de Izuku et Bakugo n'a malheureusement pas réfléchi à de nouvelles idées d'histoires inattendues et la situation n'a donc pas évolué. Pire, la fin de cette oeuvre emblématique lancée en 2014 dans le Weekly Shonen Jump est désormais plus proche que jamais.

La fin de My Hero Academia est déjà datée

A l'occasion du Jump Festa '22 organisé ce week end du 18/19 décembre 2021, Daiki Yamashita - la voix de Izuku dans l'anime adapté du manga qui aura bientôt le droit à une saison 6, a lu une lettre de l'auteur dans laquelle celui-ci a déclaré : "Si My Hero Academia continue d'avancer progressivement à ce rythme, alors dans un an exactement, il aura atteint son but. C'est en tout cas l'état actuel des choses". Traduction ? La fin de MHA est prévue pour décembre 2022.

Il n'a bien évidemment dévoilé aucun détail sur la conclusion à venir - une fin qu'il a en tête depuis déjà de longues années, mais l'auteur de MHA a néanmoins confessé que les derniers chapitres permettront à Bakugo de se retrouver au centre d'une "scène très importante" qui mettra tout le monde d'accord : ses fans, comme ses détracteurs.

Kôhei Horikoshi s'autorise une petite marge

Malgré tout, en cette période de pandémie mondiale qui retarde beaucoup de choses et alors que Kôhei Horikoshi a récemment été victime de différents problèmes de santé, le mangaka n'exclut pas la possibilité d'une fin repoussée de quelques mois : "Si tout ne se passe finalement pas comme prévu, alors je pense que Daiki Yamashita pourra relire cette même lettre au Jump Festa de l'an prochain".

Vous l'aurez compris, que ce soit en décembre 2022 ou au cours de l'année 2023, la fin de My Hero Academia est clairement enclenchée et Kôhei Horikoshi n'a aucunement l'intention d'étirer inutilement son histoire en longueur. Une bonne nouvelle pour la crédibilité du manga, une moins bonne pour notre coeur de fan !