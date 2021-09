My Hero Academia : petite pause pour le manga, problème de santé pour Kôhei Horikoshi

Il faudra patienter avant de pouvoir découvrir le chapitre n°326 et donc la suite de My Hero Academia, le manga publié par Ki-oon en France. On vient de l'apprendre, Kôhei Horikoshi - le papa de Izuku, a dû faire une pause afin de régler quelques petits problèmes de santé au Japon.