Berserk : fin du manga ou suite possible après la mort de Kentaro Miura ? L'éditeur répond

Le 6 mai 2021, Kentaro Miura nous quittait à l'âge de 54 ans des suites d'une dissection aortique. Une disparition soudaine qui avait rapidement choqué le monde du manga, mais qui avait également posé une question : quid de l'avenir de Berserk, son oeuvre débutée en 1989, qu'il n'avait toujours pas terminée ?

Une suite ou la fin pour Berserk ?

4 mois plus tard, la réponse n'est toujours pas connue. Alors que le 364ème chapitre du manga sera publié dans le n°18 du magazine Young Animal le 10 septembre prochain - le dernier sur lequel a travaillé l'auteur et qui a été finalisé par ses assistants ces dernières semaines, le futur de la licence reste malheureusement incertain.

Dans une note qui accompagnera ce chapitre inédit cette semaine, dévoilé en avant-première par MangaMoguraRE, l'équipe éditoriale du manga en profitera pour confesser être encore dans le flou le plus total à ce sujet. "Nous sommes profondément désolés de vous annoncer qu'il n'y a encore aucune nouvelle information à vous partager concernant le futur de Berserk actuellement, explique-t-elle ainsi. La seule chose que l'on peut vous promettre, c'est qu'à Young Animal, qui n'a cessé de travailler au côté de Kentaro Miura sur Berserk, notre priorité première sera toujours guidée par lui, sur ce qu'il aurait pensé s'il était encore avec nous."

Une situation étonnante ? Pas tant que ça. Si le mangaka avait toujours affirmé vouloir conclure son histoire, il n'avait, officiellement, jamais déclaré être prêt à laisser d'autres personnes le faire à sa place en cas de problème, même lorsqu'il était sujet à des soucis de santé. De fait, les éditeurs se retrouvent coincés dans un dilemme difficile à résoudre.

Un gros travail réalisé sur le dernier tome

Malgré tout, cette situation inattendue pourrait évoluer... grâce au public. Il ne fait en effet aucun doute que les retours des fans vis-à-vis du chapitre 364 seront pleinement décortiqués et analysés afin de rapidement décider de la marche à suivre. En cas de hype absolue et d'envie de suite, il ne serait donc pas étonnant de les voir prolonger l'aventure.

Par ailleurs, afin de déjà rassurer les fans sur leurs intentions et leur respect du travail de Kentaro Miura, les éditeurs ont également promis que le dernier tome (?) du manga, attendu en décembre au Japon, a été préparé avec le plus grand des amours : "Nous avons choisi d'utiliser son dernier croquis en guise de couverture, avec l'espoir qu'il transmettra aux lecteurs toute sa passion, qui était puissante et pleinement perceptible dès les simples croquis. On espère que vous ressentirez le dévouement qu'il pouvait mettre dans son travail. En créant ce tome, on s'est encore plus rendus compte à quel point Berserk était énorme et puissant pour nous".