Berserk : nouveau chapitre à venir, l'avenir du manga bientôt dévoilé ?

Un nouveau chapitre pour Berserk

Berserk est orphelin de son papa depuis le 6 mai 2021. C'est en effet à cette date que Kentaro Miura, l'auteur de cet emblématique manga, est décédé à l'âge de 54 ans des suites d'une dissection aortique. Une disparition qui a brisé le coeur de nombreux lecteurs tant cette oeuvre a révolutionné le genre, et qui a indirectement posé une question : étant donné que le mangaka est mort avant d'avoir pu conclure son histoire, celle-ci va-t-elle rester en l'état ou va-t-elle se poursuivre grâce aux talents de son équipe créative et éditoriale ?

A l'heure actuelle, le mystère est total sur ce sujet, mais les prochaines semaines pourraient (enfin) nous permettre d'y voir plus clair. A en croire le compte Twitter @MangaMoguraRE, une suite serait en effet attendue à la rentrée, "le 364ème chapitre de Berserk, qui aura une page de couleur, sera publié dans le n°18 du magazine Young Animal le 10 septembre prochain". Peu de précisions ont été apportées, mais il devrait s'agir d'un chapitre inédit préparé par Kentaro Miura avant sa mort.

L'avenir du manga bientôt révélé ?

Mais ce n'est pas tout, ce retour de Berserk dans Young Animal sera célébré d'une belle façon avec l'ajout d'un poster géant qui mettra en scène les moments les plus forts du manga, ainsi qu'un livret dédié au mangaka. Au programme ici ? On devrait y retrouver de nombreux messages écrits par son équipe. Là encore, on n'en sait pas plus sur le contenu précis de ces mots, mais ceux-ci pourraient néanmoins aborder l'avenir de l'oeuvre. On pourrait en effet y apprendre combien de chapitres inédits signés Miura (sur la base de storyboards / scénarios) sont encore à venir, mais également les intentions de l'équipe vis-à-vis du manga.

On s'en souvient, Kurosaki (l'un des assistants de Miura) a récemment confié sur Twitter, de façon mystérieuse, être prêt à "faire de [son] mieux" à propos de son travail sur Berserk. Or, à ce jour, on ne sait toujours pas si cela concernait les finitions sur ce 364ème chapitre ou si cette confession teasait une reprise du manga de sa part dans le futur. A suivre.