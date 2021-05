Berserk : la fin du manga bientôt dévoilée malgré la mort de Kentaro Miura ?

Le 6 mai 2021, Kentaro Miura - le papa de Berserk, est décédé à l'âge de 54 ans, victime d'une dissection aortique. Une disparition soudaine qui a secoué le monde du manga et bouleversé les fans de son travail, mais qui pose également une question : que va-t-il désormais advenir de son oeuvre ?

Une fin partagée avec son équipe ?

Et pour cause, malgré une histoire débutée en 1989 et longue de 363 chapitres, les aventures de Guts ne sont toujours pas terminées. Le mangaka venait peut-être de conclure Fantasia, un arc très important, mais les dernières pages ouvraient clairement la porte à une suite. Aussi, de nombreuses personnes s'interrogent aujourd'hui sur la possibilité de voir Berserk se poursuivre sans Miura.

Impossible ? Pas nécessairement. On s'en souvient, George R.R. Martin - l'auteur de la saga littéraire A Song of Ice and Fire, avait rapidement dévoilé la fin de son histoire aux créateurs de Game of Thrones dans le cas où il trouverait la mort avant la conclusion de la série et de ses livres. Le rapport avec Kentaro Miura ? A en croire une certaine rumeur, le mangaka aurait fait de même et aurait donc écrit des sortes de brouillons avant son décès afin d'expliquer, de façon générale, le développement qu'il envisageait pour la suite.

La suite est-elle possible ?

Alors attention, on le précise, il ne s'agit que d'une rumeur. Néanmoins, à l'inverse de celle concernant l'état de santé récente du mangaka, elle n'a toujours pas été confirmée ou démentie par la maison d'édition ou par ses proches. Surtout, le 20 mai dernier, Kurosaki (l'un des assistants de Miura) a mystérieusement confié sur Twitter, "Oui, je ferai de mon mieux". Et forcément, nombreux sont les fans à y avoir vu le signe qu'il continuera à travailler sur cette oeuvre dans le futur.

Autre raison de croire à une suite, Kentaro Miura confiait en 2019 être pleinement conscient du danger de ne pas finir Berserk à temps. Lors d'une interview accordée à Glenat, il révélait notamment ceci : "Je prends soin de moi. Le principal changement est là. À l'époque où j'ai débuté la série, je m'occupais moins de sa fin que de raconter une histoire qui, de toute façon, se terminerait tôt ou tard ; mais aujourd'hui où j'ai pris conscience que la vie n'est pas éternelle, c'est en prenant soin de ma santé que je tente de boucler la série". Autrement dit, étant donné que le papa de Guts avait cette peur en tête, il ne serait pas étonnant d'apprendre qu'il avait pris certaines mesures dans le cas où le pire des scénarios viendrait à se réaliser.