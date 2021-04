My Hero Academia : le manga en pause, problème de santé pour Kôhei Horikoshi

Tandis que la diffusion de la saison 5 de l'anime My Hero Academia vient de débuter au Japon (et en simulcast sur ADN en France), le manga dont il est adapté va devoir faire une petite pause inattendue. Là où l'histoire est habituellement diffusée de façon hebdomadaire dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha, il a été annoncé ce vendredi 2 avril qu'aucun chapitre inédit ne sera finalement proposé dans le magazine n°18 publié le 5 avril prochain.

Le papa de My Hero Academia est malade

En cause ? Selon le compte Twitter officiel du Jump, Kôhei Horikoshi - le papa de Izuku Midoriya, aurait "des problèmes de santé" pour le moment. Aucune précision n'a encore été avancée à ce sujet, mais la situation ne serait à priori pas très grave. Au contraire, le mangaka serait déjà "en train de se rétablir" et pourrait, si tout va bien, poursuivre son histoire dès le n°19 du WSJ publié le 12 avril. Une date à prendre tout de même avec des pincettes.

Kôhei Horikoshi serait-il victime d'un surmenage, à l'image de Eichiiro Oda, le créateur de One Piece ? Ce n'est pas impossible. On le sait, My Hero Academia vient d'entrer dans son arc final. De fait, même si la durée de cette dernière partie n'est pas encore définie, le mangaka voit désormais la pression de conclure parfaitement son oeuvre se poser délicatement sur ses épaules. Après tant d'années à faire monter les enjeux et faire évoluer ses personnages, la peur de décevoir doit forcément être énorme.

Bon courage à lui et bon rétablissement.