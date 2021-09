My Hero Academia saison 6 : teaser, date de sortie... ce que l'on sait déjà sur la suite

Une saison 6 commandée

Ce samedi 25 septembre 2021, c'est le 25ème et dernier épisode de la saison 5 de My Hero Academia qui a été diffusé au Japon et sur ADN en France. Un final à l'image de la saison : mou, inutilement lent et sans véritables enjeux. Heureusement que l'on a eu le droit à l'arc "My Vilain Academia" pour rattraper tout ça et nous réveiller un peu.

Malgré tout, même si les créateurs de l'anime - adapté du manga de Kôhei Horikoshi, semblaient peu inspirés et motivés cette année, la série est loin d'être terminée. La nouvelle a été officialisée ce week-end : une saison 6 est déjà en préparation. Pour l'heure, on ne connait pas encore le nombre exacte d'épisodes qui la composeront, mais on sait déjà ce qui sera mis en scène.

De quoi ça parlera ?

Ainsi, sans grande surprise pour les lecteurs, c'est l'arc "Guerre de Libération du Paranormal" qui sera adapté. Une saga extrêmement importante dans l'histoire du manga qui, comme le tease Midoriya dans les ultimes secondes de l'épisode 25, va "chambouler tout le pays" et les fondations de cet univers avec l'affrontement entre les héros et le Front de Libération. Oui, préparez-vous à être choqué et à pleurer, tous les coups seront permis et le sang va malheureusement énormément couler.

Surtout, ce nouvel arc marquera de véritables évolutions avec des personnages qui monteront en puissance (Deku, Eri, Tomura...) là où d'autres se décideront enfin de quel côté jouer, mais également des révélations, notamment sur les secrets du One For All. Cette saison 6 sera explosive dans tous les sens.

Un premier teaser dévoilé

A ce sujet, sachez que les deux personnages phares du moment, Midoriya et Tomura, se retrouvent au centre d'un premier trailer aussi court qu'intense (voir dans notre diaporama) afin de teaser leur futur face à face. On peut ainsi entendre Tomura, plus déchaîné que jamais, déclarer, "N'essaie plus de m'arrêter. Je vais tout casser", tandis que Deku, toujours aussi déterminé, lui répond, "Je vais t'arrêter avec tout ce qui est en mon pouvoir". Et si l'on se fie à la musique et au choix des images, on peut s'attendre à une ambiance particulièrement sombre et moins légère que cette année lors des prochains épisodes.

Quelle date de sortie pour la saison 6 ?

Malheureusement, comme l'annonce le site officiel de l'anime, les détails sur les horaires et date de diffusion "seront annoncés à une date ultérieure". Néanmoins, si l'on se fie au rythme habituel de My Hero Academia, on peut s'attendre à une diffusion aux alentours du printemps 2022. Le site l'a d'ailleurs laissé entendre en parlant du teaser, le travail sur le doublage aurait déjà débuté avec l'enregistrement de nouvelles voix. Plutôt rassurant quand on sait que certains anime comme Haikyu!! n'ont toujours pas de nouvelles concernant une suite...