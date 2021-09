Haikyu!! saison 5 : bientôt une suite pour l'anime ?

C'est le 18 décembre 2020 que le dernier épisode de la saison 4 de l'anime Haikyu!! - adapté du manga écrit et dessiné par Haruichi Furudate, a été diffusé au Japon (et sur Wakanim en France). De fait, 9 mois plus tard, une question se pose : la série produite par Production I.G va-t-elle bientôt avoir le droit à une saison 5 ?!

Une saison 5 pour Haikyu!! ?

A priori, la réponse est... OUI. Dès la diffusion du final de la saison 4, le compte Twitter officiel (anglais) de l'anime se montrait confiant vis-à-vis de la suite des aventures de Shōyō Hinata : "Un énorme merci à toute l'équipe de Haikyu!! pour leur travail acharné cette année. On a déjà hâte de la suite !" Aussi, même si le studio d'animation n'a encore rien annoncé, tout comme Susumu Mitsunaka (le réalisateur), il ne fait aucun doute qu'un tel projet est déjà au programme.

Il faut dire aussi que l'anime a encore beaucoup de choses à adapter. Tandis que le manga a pris fin en juillet 2020 au terme de son 402ème chapitre, la série est actuellement rendue au chapitre 292. L'histoire est donc loin d'être terminée et il y a encore suffisamment de contenus pour permettre à l'anime d'être renouvelée pour, au minimum, 2 saisons supplémentaires. Et quand on connait son succès d'audiences et public au Japon, on imagine mal Production I.G passer à côté d'une telle opportunité.

Quand sera diffusée la suite ?

Aussi, la question la plus importante aujourd'hui n'est pas "une saison 5 va-t-elle voir le jour ?" mais plutôt "quand est-ce que la saison 5 verra le jour ?". Et malheureusement, c'est le plus grand des mystères aujourd'hui. Là où l'anime semblait être porté par un rythme de croisière classique à ses débuts (saison 1 en 2014, saison 2 en 2015, saison 3 en 2016), il avait finalement fallu attendre 2020 pour découvrir la saison 4, découpée en deux parties.

La faute à l'épidémie de Covid-19 ? Si la crise sanitaire - qui a bouleversé le travail de nombreux studios, n'a évidemment pas aidé, il ne s'agirait cependant pas de l'unique raison d'un tel retard. Selon Monsters & Critics, certains experts estiment que Production I.G (également derrière Vinland Saga ou Psycho-Pass 3 ces dernières années), serait régulièrement coincé par ses autres projets (Fena: Pirate Princess, VladLove, Shin: Chūka ichiban) qui bloqueraient le planning de ses équipes.

Néanmoins, la situation serait enfin sur le point d'évoluer positivement. A en croire les rumeurs du moment (donc à prendre avec des pincettes), certains enregistrements (musiques, doublages) auraient déjà débuté en juin 2020. De même, une annonce officielle concernant l'avenir de l'anime serait attendue cet automne au Japon. Surtout, et c'est l'information la plus importante, Production I.G s'est récemment libéré d'un gros projet (la saison 2 de Vinland Saga sera réalisée par un autre studio). De quoi soulager ses effectifs et lui permettre de se consacrer à Haikyu!!. A suivre.