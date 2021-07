Vinland Saga saison 2 : la suite de l'anime enfin confirmée, changement de studio à craindre ?

Vinland Saga de retour avec une saison 2

Après de longs mois de silence radio, l'information a été officialisée ce mercredi 7 juillet 2021 : l'anime Vinland Saga aura le droit à une saison 2. A l'heure actuelle, la date de sortie d'un tel projet n'est pas encore connue (l'existence d'une première affiche teaser nous laisse tout de même espérer un retour avant 2022), mais les premiers détails sont rassurants.

Et pour cause, il a été confirmé que le réalisateur Shūhei Yabuta sera de nouveau associé à ce projet, tout comme Takahiko Abiru spécialisé dans le character design de la série. Autant dire que les qualités de la saison 1 devraient donc être à nouveau présentes ici pour notre plus grand bonheur.