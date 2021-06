Vinland Saga : bientôt la fin du manga ? Grosse annonce à venir cet été

En attendant de savoir si le studio d'animation Wit Studio va un jour lancer la production d'une saison 2 à l'anime Vinland Saga (seule une saison 1 de 24 épisodes a été diffusée en 2019 sur Amazon Prime Video en France), c'est le manga dont il est adapté qui se retrouve au centre de toutes les discussions.

Bientôt la fin pour Vinland Saga ?

Ce jeudi 24 juin 2021, l'édition d'août du Monthly Afternoon - magazine dans lequel est prépubliée l'oeuvre de Makoto Yukimura au Japon, a en effet annoncé que Vinland Saga se retrouvera en couverture du prochain numéro, attendu le 26 juillet, afin de célébrer une "annonce très importante". Pour l'heure, aucune précision n'a encore été faite à ce sujet, mais de nombreux fans s'attendent déjà à voir la fin prochaine du manga être officialisée.

La raison ? Il y a quelques années, Makoto Yukimura a révélé qu'il projetait de terminer son manga, débuté en 2005, aux alentours du Tome 25. Or, le chapitre 184 - qui sera publié dans le prochain Monthly Afternoon, pourrait justement venir conclure ce nouveau volume qui serait alors composé de 8 chapitres, ce qui correspondrait à la moyenne du manga.

Une histoire pourtant loin d'être achevée

Une déception ? Oui, mais attention, il ne s'agit que d'une théorie. Si le mangaka a déjà confirmé que l'arc actuel de son histoire sera effectivement le dernier, il est important de rappeler que celui-ci est encore jeune. Et pour cause, en y incluant le futur n°184, il n'est à ce jour composé que de 17 chapitres, ce qui est peu au regard de ses ambitions affirmées.

En novembre 2019, Makoto Yukimura assurait sur Twitter être prêt à voir très grand avec cette fin, "Vinland Saga est grossièrement divisé en 4 parties. Pour l'instant, j'en ai dessiné 3 : la partie sur la guerre, la partie sur l'esclavage et la partie sur l'expédition à l'Est. Je commence désormais la dernière partie. Je pense dessiner près de 1000 pages étendues sur 50 chapitres. Ca devrait me prendre plusieurs années. Enfin ça, c'est si le manga n'est pas annulé". Vous l'aurez compris, le papa de Thorfinn est donc supposé dessiner encore 33 chapitres, qui pourrait amener le manga à un total de 28/29 tomes d'ici 2024/2025.

De fait, une question se pose : si Makoto Yukimura est encore loin de ses objectifs, à quelle grosse annonce peut-on s'attendre ? Son manga a-t-il, contre sa volonté, été annulé prématurément ? A-t-il à l'inverse décidé de revoir ses plans et d'y mettre fin plus tôt afin de se reposer (on le sait, les conditions de travail des mangakas sont de plus en plus difficiles) ? L'annonce est-elle finalement liée à une saison 2 de l'anime ? Rendez-vous dans un mois pour le savoir.