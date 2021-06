Chainsaw Man en anime : première bande-annonce sanglante et dérangeante

Chainsaw Man débarque en anime

C'est en décembre 2018 que Tatsuki Fujimoto a dévoilé le chapitre 1 de Chainsaw Man dans le Weekly Shonen Jump, le manga le plus fou et barré de ces dernières années. 2 ans 1/2 plus tard, le succès est toujours au rendez-vous et l'incroyable histoire de Denji s'apprête à passer à un niveau supérieur.

Tandis que la suite du manga va délaisser le magazine papier pour directement passer par la case Shonen Jump+ (son application), ce qui nous laisse espérer un univers encore plus violent et impactant dès cet été, Chainsaw Man va surtout avoir le droit à son propre anime dans les mois à venir.

Une bande-annonce prometteuse

Ce week end, le studio MAPPA - à qui l'on doit des cartons comme L'Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen ou encore Dorohedoro, a en effet dévoilé la première bande-annonce de cette adaptation tant attendue. Et le moins que l'on puisse dire en découvrant ces images inédites, c'est qu'il sera impossible d'être déçu par la série.

Vous pouvez le constater dans notre diaporama, l'anime Chainsaw Man possédera ainsi un esthétisme unique aussi stylisé que dérangeant, à l'image du manga, et sera porté par une réalisation dynamique et ambitieuse, qui n'hésitera jamais à faire couler le sang quand cela sera nécessaire. Surtout, son OST s'annonce aux couleurs du héros à savoir métallique, intense et épique. Il est bien évidemment trop tôt pour s'enflammer, mais ça sent tout de même la grosse réussite !

A noter que si le manga est édité en France par Kazé, aucune plateforme de streaming française n'a pour le moment annoncé l'anime au sein de son catalogue. Mais au regard de la hype qui commence à grimper, ça ne saurait tarder ! On attend désormais avec impatience la date de diffusion, encore gardée secrète !