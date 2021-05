Chainsaw Man : la partie 2 sera différente, la suite du manga teasée par Tatsuki Fujimoto

Une partie 2 qui sera différente

Actuellement en pause, le manga Chainsaw Man reviendra prochainement avec une partie 2 très attendue des fans. Et pour cause, la suite des aventures de Denji pourrait prendre une tournure inédite. La raison ? Là où les chapitres étaient jusque-là publiés de façon hebdomadaire dans le Weekly Shonen Jump, les nouveaux seront désormais disponibles sur Jump+, la version numérique du magazine.

Un choix anodin ? Pas nécessairement. Interrogé par ANN sur l'ambition créative qui l'a mené à une telle décision, Tatsuki Fujimoto - l'auteur du manga, a mystérieusement confessé, "C'est peut-être bien parce que je veux que vous perceviez la Partie 2 de Chainsaw Man complètement différemment de sa Partie 1 [que ce changement a été décidé]."

Chainsaw Man n'était pas censuré

Faut-il alors s'attendre à une suite bien plus violente ? A de nouvelles séquences nettement plus poussées avec un concept de limite plus flou ? S'il est vrai que le passage d'une version papier à une version en ligne permettrait à Chainsaw Man de s'ouvrir à un public plus adulte, l'évolution du manga pourrait finalement être ailleurs.

Quand ANN a souhaité savoir s'il existait des différences vis-à-vis de son travail entre ces deux plateformes, le mangaka a étonnamment confessé, "Pas tant que ça." S'il n'a pas caché avoir parfois été censuré dans ses idées pour le WSJ, "Il y a quelques représentations qui ont été stoppées dès la phase de sketch", il a rapidement précisé que ça n'était que marginal dans son processus créatif, "J'ai été autorisé à faire ce que je voulais lorsque cela suivait la logique scénaristique. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différences entre le Jump et le Jump+."

De fait, une question se pose : s'il était déjà en mesure de mettre en oeuvre toutes ses envies dans le magazine, et qu'il ne se sentait donc pas bridé dans la mise en place de son univers, à quelles évolutions peut-on s'attendre sur Jump+ ? Vivement la reprise du manga, on a hâte de découvrir ce qu'il nous réserve.