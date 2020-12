Chainsaw Man : la suite du manga officialisée et un animé en préparation

Les fans de Chainsaw Man viennent de vivre un véritable ascenseur émotionnel. Lundi dernier, on apprenait à travers le Shônen Jump que le chapitre 97 du manga signé Tatsuki Fujimoto allait malheureusement être le dernier publié dans le magazine. De fait, c'est le 14 décembre prochain que cette histoire aussi WTF que géniale était censée prendre fin sur papier.

Chainsaw Man - Partie 2

"Censée" ? Oui, parce que la réalité est finalement bien différente. Si Shônen Jump va effectivement arrêter la publication de cette histoire, celle-ci est encore loin d'être terminée, il ne s'agissait que de la première partie. Cela vient d'être annoncé, la deuxième partie de Chainsaw Man sera désormais publiée sur l'application Jump+.

Un simple détail ? Pas du tout. A travers cette évolution, Tatsuki Fujimoto devrait donc obtenir un peu plus de liberté créative en étant moins soumis à l'âge du lectorat de Shônen Jump. Traduction ? On peut déjà s'attendre à encore plus de violence, de WTF et possiblement de scènes sexy. Qui a dit que 2020 était une mauvaise année ?

Un animé à venir

Mais ce n'est pas tout, une bonne nouvelle peut également en cacher une autre. On l'a appris dans le même temps, l'univers de Chainsaw Man va prochainement être exploité sur nos écrans. Ce mercredi 9 décembre 2020, le studio MAPPA (qui se charge actuellement de la dernière saison de L'Attaque des Titans) a en effet révélé avoir été choisi pour donner vie au premier animé adapté de ce manga.

Il est encore trop tôt pour en savoir plus à ce sujet (quelle date de sortie ? quel casting ? qui sera derrière l'OST ?), mais quand on connait la qualité du travail de MAPPA, on est déjà assuré d'un résultat incroyable.