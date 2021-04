Chainsaw Man adapté en anime, Tatsuki Fujimoto se confie sur la future série

Un anime sans Tatsuki Fujimoto

Sans grande surprise, suite au véritable carton du manga, Chainsaw Man - qui reviendra bientôt sur Jump+, va prochainement avoir le droit à son propre anime. Une nouvelle qui a de quoi réjouir les fans au regard de l'univers totalement WTF et jouissif de cette histoire, même si ce projet sera néanmoins marqué par une petite déception.

A l'occasion d'une récente interview accordée à ANN, Tatsuki Fujimoto - le mangaka, a en effet confessé qu'il ne participera pas à la création de cette série, "J'adore les anime, mais je n'ai aucune expérience en ce qui concerne la production, je m'en remets donc entièrement à l'équipe choisie". De fait, on n'est à l'abri de quelques surprises.

Le mangaka valide l'équipe

Heureusement, on peut déjà souffler, on ne devrait jamais arriver à un niveau de saccage façon The Promised Neverland - saison 2. Au contraire, ce n'est pas n'importe quel studio qui sera derrière cet anime, puisqu'il s'agira de MAPPA, à qui l'on doit déjà L'Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen ou encore The God of High School.

Et visiblement, Tatsuki Fujimoto est plutôt hypé par cette collaboration. Il l'a précisé, "J'ai discuté avec l'équipe en charge de l'anime. J'ai eu l'impression que je pouvais faire confiance à ces personnes, et je n'ai donc aucune inquiétude." Reste désormais à savoir si le résultat à l'écran sera réellement fidèle au style explosif et sanglant du manga qui est tout de même particulier, ou s'il faut déjà se préparer à quelques partis pris créatifs.