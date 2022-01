My Hero Academia : le saviez-vous ? Bakugo aurait dû être un personnage totalement différent

L'une des forces de My Hero Academia - en plus d'un univers particulièrement passionnant, c'est bien la multitude des personnalités de ses personnages. Tandis que Kohei Horikoshi a imaginé un nombre incroyable de héros pour son histoire, aucun d'entre eux ne ressemble à un autre et ils ont tous leurs points forts, leurs faiblesses et leurs originalités.

Et parmi les personnages les plus marquants de ce manga, comment ne pas citer Bakugo. A la fois égoïste, égocentrique et explosif, le meilleur ami-ennemi de Deku est également solidaire, un vrai meneur et prêt à risquer sa propre vie pour le bien des autres. Un élève qui ne laisse clairement pas indifférent et qui nous offre à chaque fois des moments d'anthologie, que ce soit côté action ou humour. Et le film World Heroes' Mission - actuellement au cinéma, le montre très bien.

Bakugo aurait dû être plus gentil

Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, Bakugo aurait pu être totalement différent. En effet, comme l'a révélé Kohei Horikoshi, il l'avait initialement imaginé avec un état d'esprit à l'opposé de celui que l'on connaît aujourd'hui : "Au début, bien qu'il était toujours supposé être ce génie de naissance, il devait également être un garçon suffisamment tête en l'air pour blesser des gens sans aucune arrière pensée méchante".

Or, le mangaka l'a précisé, il a rapidement réalisé que ce côté attachant/gentil couplé à son Alter explosif ne serait pas compatible, "J'ai compris que c'était nul. Donc je suis finalement aller à l'opposé et j'ai fait de lui quelqu'un d'explosif/irritable et même détestable". Un changement important, dont il est aujourd'hui fier, "Je suis content d'avoir fait ça. Son visage était de toute façon fait pour être ce genre de personnage".

>> My Hero Academia saison 6 : teaser, date de sortie... ce que l'on sait déjà sur la suite <<

Et pour l'anecdote, le mangaka a même dévoilé un petit dessin dans lequel on peut apercevoir la première version de Bakugo à la fois avenant et optimiste, "En essayant, tout le monde peut y arriver". Et on ne va pas se le cacher, ça fait un choc et on comprend vite à quel point l'aventure de Izuku dans My Hero Academia aurait pu être totalement différente.