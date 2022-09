"Ca va retourner le monde de l'animation", Chainsaw Man déjà le meilleur anime de l'année ? Les fans sont chauds

2022 est l'année des fans de Chainsaw Man. Alors que Tatsuki Fujimoto a débuté la seconde partie de son manga cet été, après une pause d'un an et demi, son oeuvre va prochainement avoir le droit à sa propre adaptation en anime.

L'anime Chainsaw Man se dévoile encore un peu plus

Ce n'est plus un secret, la date a été officiellement dévoilée il y a déjà quelques semaines : c'est le 11 octobre prochain que TV Tokyo débutera la diffusion de la saison 1 de l'anime au Japon (qui sera à suivre sur Crunchyroll en France), qui sera composée de 12 épisodes et marquée par 12 ending différentes. Rien que ça.

Une nouvelle série très attendue des fans - déjà gâtés cette année avec l'avant-dernière partie de L'Attaque des Titans et la saison 1 de Spy x Family, d'autant plus que celle-ci sera produite par l'un des meilleurs studios japonais : MAPPA. Et ce n'est pas la nouvelle bande-annonce dévoilée ce week-end qui viendra calmer la hype.

Les fans déjà hypés par la série

Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, l'oeuvre de Tatsuki Fujimoto sera pleinement respectée (et donc non censurée !) avec un anime qui promet d'être aussi barré que violent et sanglant. Porté par une réalisation aussi dynamique qu'inventive, avec une animation unique et personnelle (on est loin de graphismes déjà vus mille fois ailleurs), Chainsaw Man devrait être ce genre d'uppercut ultra jouissif qui pourrait bien réveiller toute une industrie.

Aussi, sans grande surprise, les internautes sont déjà excités et comptent désormais les jours jusqu'à la diffusion de cette série qui devrait rapidement marquer les esprits. "L'anime Chainsaw Man va retourner le monde de l'animation japonaise" peut-on lire sur Twitter, tout comme "J'ai jamais eu autant de frissons devant une oeuvre que devant Chainsaw Man c'est fou", ou encore "Oui oui Chainsaw Man est déjà le plus grand animé de tous les temps".