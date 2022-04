L'Attaque des Titans saison 4, partie 3 : date de sortie, épisodes d'une heure... ce qu'on sait déjà sur la fin de l'anime

On s'en doutait, c'est désormais confirmé : la saison 4 de L'Attaque des Titans aura le droit à une suite. Toutefois, contrairement à ce que sous-entendait certaines rumeurs, ce n'est pas au cinéma que le studio MAPPA conclura l'anime adapté de l'oeuvre d'Hajime Isayama, mais dans une partie 3 qui sera à nouveau diffusée à la télévision.

Une partie 3 très courte

Le twist ? Cette nouvelle fournée ne ressemblera à aucune autre. Selon les premières révélations (à prendre avec des pincettes pour le moment), le studio devrait étonnamment passer à la vitesse supérieure afin de conclure les aventures d'Eren, Armin et Mikasa. De fait, là où la partie 2 se contentait d'adapter un chapitre inédit du manga par épisode, la partie 3 devrait être portée par un rythme totalement différent.

Au programme ? Seuls 4 épisodes seraient actuellement en production. Ainsi, l'épisode 8 qui serait intitulé "The Rumbling" devrait adapter les chapitres 131 à 134, l'épisode 9 intitulé "Battle of Heaven and Earth" devrait se consacrer aux chapitres 135 à 137, l'épisode 90 intitulé "A Long Dream" sera centré sur le chapitre 138 et enfin, l'épisode 91 intitulé "Towards the Tree on That Hill" s'attaquera au chapitre 139 + son épilogue.

Des épisodes deux fois plus longs

De quoi craindre des épisodes bâclés et une conclusion précipitée ? On vous rassure, MAPPA aurait pensé à tout. Selon les premières indications, ces 4 épisodes devraient exceptionnellement durer 1h chacun (pubs incluses), soit le double d'un épisode habituel. Un véritable soulagement puisque cela équivaut finalement à 8 épisodes, ce qui est plutôt correct vis-à-vis du peu de matériel adaptable restant.

Quelle date de sortie ?

Enfin, concernant la diffusion de ces nouveaux épisodes, aucune date de sortie précise n'est encore connue. En revanche, le plan actuel serait de dévoiler cette partie 3 de la saison 4 de L'Attaque des Titans aux alentours... d'avril 2023. Oui, c'est long, mais cela devrait laisser suffisamment de temps aux équipes pour nous préparer la meilleure des conclusions avec une animation et mise en scène aussi épique que bluffante.