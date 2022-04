L'Attaque des Titans saison 4 : une partie 3 pour la fin de l'anime, la date de sortie dévoilée

Vous aviez du mal à voir comment les créateurs de l'anime L'Attaque des Titans allaient réussir à conclure l'histoire imaginée par Hajime Isayama lors de l'épisode 12 de la saison 4, présenté comme le dernier de la série ? Alors on a une bonne nouvelle à vous annoncer : ils ne vont pas le faire.

Une partie 3 pour la saison 4 de L'Attaque des Titans

Plutôt que de bâcler la fin de l'oeuvre dans un seul et même épisode, le studio MAPPA a tout simplement pris la décision d'ajouter une partie 3 à cette saison 4. Une décision qui était attendue par tous les fans (des rumeurs laissaient en revanche espérer un film) et qui apparait comme la plus logique.

Après tout, dans cette partie 2, l'équipe de Shingeki no Kyojin s'était en effet attelée à adapter un seul chapitre par épisode, quitte à nous offrir parfois des passages aussi mous qu'inutiles, une formule une nouvelle fois répétée ce dimanche 3 avril 2022 lors de ce faux final intitulé "L'aube de l'Humanité". Aussi, comme les fans du manga le savent, cela signifie donc qu'il reste encore 9 chapitres inédits (+ un mini épilogue) en stock qui attendent de débarquer sur nos écrans.

Quelle date de sortie pour la fin ?

Pour l'heure, on ne sait pas encore combien d'épisodes seront cette fois-ci prévus (vont-ils davantage étirer l'intrigue en longueur pour atteindre la dizaine ?), mais on sait déjà une chose : il faudra se montrer patient pour découvrir la fin. La raison ? Aucune date précise n'a été annoncée, mais il a malgré tout été précisé que la diffusion ne se fera pas avant... 2023 !