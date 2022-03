L'Attaque des Titans saison 4 : pas de fin cette année, mais un film de conclusion prévu ensuite ?

Et si la partie 2 de la saison 4 de L'Attaque des Titans ne marquait pas réellement la fin de l'anime ? C'est la question qui commence à enflammer de nombreux fans depuis quelques jours. Alors que ces nouveaux épisodes - dont la diffusion a débuté le 9 janvier 2022 sur NHK General TV au Japon et Wakanim en France, ont toujours été annoncés comme les derniers de la série adaptée du manga de Hajime Isayama, il se murmure aujourd'hui que ça ne serait pas véritablement le cas.

Un épisode final qui interroge

La raison ? Si vous avez lu le manga, c'est un détail qui n'a pas pu vous échapper : alors que seuls 3 épisodes inédits sont encore à découvrir à ce jour, il reste à l'inverse beaucoup trop de choses à adapter avant d'arriver à la conclusion imaginée par le mangaka. Et ce n'est pas le titre de l'épisode 12, officiellement décrit comme le dernier de l'anime, qui nous fera penser le contraire.

Et pour cause, il vient d'être révélé que ce final s'intitulera "L'aube de l'Humanité", qui n'est autre que le titre du chapitre 130 de Shingeki no Kyojin. Le twist ? Le manga est composé de 139 chapitres. Or, quand on sait que l'anime est actuellement sur un rythme de 1 épisode = 1 chapitre, on n'imagine pas les réalisateurs avoir pris la décision d'englober 10 chapitres d'un coup au moment du final, même à travers un épisode plus long. Ca les contraindrait à couper énormément de choses et ils prendraient le risque de nous offrir un résultat précipité et bâclé. Et on le sait, les fans sont plutôt vocaux quand il s'agit de partager leur mécontentement !

Une suite possible après la saison 4 ?

De fait, une question se pose : l'anime va-t-il réellement s'arrêter là en optant pour une fin ouverte sans aller jusqu'au bout du manga OU une suite est-elle déjà prévue ? Au regard du succès de L'Attaque des Titans, on ne serait évidemment pas surpris d'apprendre que MAPPA (le studio d'animation) se dirige en réalité et secrètement vers la deuxième option.

A ce sujet, une autre question se pose alors : en cas de suite, sous quelle forme pourrait-elle voir le jour ? Selon la rumeur du moment, à prendre avec des pincettes, MAPPA ne serait pas attiré par l'idée d'une partie 3, mais privilégierait un film. En effet, une nouvelle saison prendrait le risque d'étirer en longueur les chapitres finaux alors même que l'histoire s'accélère, ce qui est à l'inverse plutôt positif pour un film de deux heures. Et avec les récents succès au Japon des films Demon Slayer - Le train de l'infini, My Hero Academia's - World Heroes' Mission et Jujutsu Kaisen 0, cette solution apparaît clairement comme la plus évidente et lucrative.