L'Attaque des Titans saison 4 : nouvelle bande-annonce, date de sortie, épisodes bonus... ce que l'on sait déjà

Une saison 5 prévue pour Shingeki no Kyojin ?

C'est en avril 2021 qu'Hajime Isayama a mis fin au manga L'Attaque des Titans. Et malheureusement pour nous, cette conclusion - déjà publiée en France grâce à Pika Edition, sera adaptée dès 2022 sur nos écrans. En effet, la partie 2 de la saison 4 de l'anime sera portée par les derniers épisodes de la série. Aussi, même si des rumeurs de suite / spin-off en format papier ont vu le jour ces dernières semaines, aucune saison 5 n'est à attendre.

Quelle date de sortie pour la fin de L'Attaque des Titans ?

Côté diffusion, c'est le 9 janvier 2022 que la partie 2 de la saison 4 débutera avec la diffusion de l'épisode 76 au Japon. Et comme pour les années précédentes, on aura le droit à une diffusion en simulcast en France avec des épisodes à retrouver le même jour sur les plateformes de streaming Wakanim et Crunchyroll.

MAPPA encore au rendez-vous

Vous n'avez pas aimé le travail de MAPPA sur la partie 1 après que le studio a récupéré la licence suite à l'abandon du projet par Wit ? Mauvaise nouvelle, c'est toujours lui qui est en charge de cette suite. Malgré tout, on vous rassure, les équipes créatives ont entendu les nombreuses critiques des fans et une amélioration de l'animation est déjà à attendre. "Nous nous sommes attaqués à de nouveaux défis en terme d'images, sur la façon dont les scènes seront visualisées, a récemment confié Yuichiro Hayashi, le réalisateur. Vous pouvez avoir hâte de découvrir ça !"

Nouvelle bande-annonce explosive

En parlant de l'animation, celle-ci se dévoile déjà dans une nouvelle bande-annonce (voir dans notre diaporama). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est prometteur. Alors que la guerre sera totale et que l'ambiance sera plus explosive et sanglante que jamais, la mise en scène apparaît déjà plus travaillée et originale. Si l'on se fie à ces images, les combats devrait bénéficier d'un impact plus puissant avec une sensation de face-à-face nettement plus intense. Vivement.

Des épisodes bonus déjà disponibles

Pour la petite anecdote, si l'attente vous semble encore trop difficile, sachez que 8 épisodes bonus et inédits sont déjà disponibles sur Wakanim et Crunchyroll. Au programme ? Il s'agit d'histoires parallèles à celle du manga centrées sur différents héros. Ainsi, les épisodes 1 à 3 reviennent sur la formation de la 104e Brigade d'entraînement, mais également sur la première capture d'un Titan vivant par Hansi. Les épisodes 4 à 5 - adaptés du manga spin-off Birth of Livai / No Regrets, nous plongent dans le passé de Livai et sur sa relation avec le commandant Erwin Smith. Enfin, les épisodes 6 à 8 - adaptés des romans Lost Girls, mettent en scène deux des héroïnes préférées des fans : Annie Leonhart et Mikasa Ackermann.