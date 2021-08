L'Attaque des Titans saison 4 : la réalisation de la partie 2 enfin à la hauteur ? MAPPA le promet

L'Attaque des Titans bientôt de retour

C'est désormais officiel, on connait la date de diffusion de la partie 2 de la saison 4 de L'Attaque des Titans, qui sera la dernière. Ainsi, c'est en janvier 2022 que NHK débutera la programmation des ultimes épisodes de l'anime au Japon (qui seront ensuite disponibles sur Wakanim en France). Un retour très attendu des fans, mais également de Yuichiro Hayashi, le réalisateur.

Sur le site de la série, ce dernier n'a en effet pas caché son enthousiasme à l'idée de pouvoir enfin partager la conclusion de cette histoire avec le grand public, "Merci pour l'attente. La partie 2 de la saison finale débutera l'an prochain. Et de cette bataille à grande-échelle au district de Shiganshina jusqu'à l'histoire de l'origine du géant, on approche enfin du grand climax !"

Une réalisation enfin à la hauteur ?

Il faut dire que, si la fin de L'Attaque des Titans est déjà connue (le dernier chapitre du manga de Hajime Isayama a été publié en mai 2021), cette partie 2 de l'anime bénéficierait d'un travail de très grande qualité. Là où la partie 1, reprise en urgence par le studio MAPPA après l'abandon de Wit, avait déçu de nombreux téléspectateurs, la faute à une animation jugée décevante et loin d'être aussi poussée / créative que sur les précédentes saisons, cette suite serait enfin au niveau.

"Nous nous sommes attaqués à de nouveaux défis en terme d'images, sur la façon dont les scènes seront visualisées, a-t-il ainsi assuré. Vous pouvez avoir hâte de découvrir ça !" Il faudra désormais attendre une première bande-annonce pour découvrir la réelle évolution graphique à venir, mais on fait confiance à Yuichiro Hayashi et son équipe. Après tout, MAPPA est également à l'origine des succès comme Jujutsu Kaisen, Dorohedoro, ou encore Banana Fish... On y croit !