L'Attaque des Titans : avant la saison 4, des épisodes spéciaux centrés sur Mikasa et Livai diffusés

Des épisodes inédits de L'Attaque des Titans dévoilés

La date est connue de tous les fans : c'est le 9 janvier 2022 que la NHK au Japon débutera la diffusion de la partie 2 de la saison 4 de L'Attaque des Titans, qui marquera également la fin de l'anime adapté du cultissime manga d'Hajime Isayama. Un retour très attendu des fans, mais également de Wakanim - la plateforme de streaming qui la diffusera en temps réel avec son système de simulcast.

Aussi, à quelques jours de Noël, Wakanim a décidé de nous offrir LE cadeau ultime et parfait pour nous aider à patienter tout en commençant à nous mettre dans l'ambiance. Au programme ? Le 19 décembre 2021 à 17h10, le site mettra en ligne une collection d'OAD (Original Animation Disc) dédiée à Shingeki no Kyojin, composée de 8 épisodes spéciaux encore inédits en France.

Mikasa, Livai, Hansi au centre des nouvelles histoires

Ces histoires parallèles à celle du manga seront centrées sur différents héros. Ainsi, les épisodes 1 à 3 reviendront sur la formation de la 104e Brigade d'entraînement, mais également sur la première capture d'un Titan vivant par Hansi. Les épisodes 4 à 5 - adaptés du manga spin-off Birth of Livai / No Regrets, nous plongeront dans le passé de Livai et sur sa relation avec le commandant Erwin Smith. Enfin, les épisodes 6 à 8 - adaptés des romans Lost Girls, mettront en scènes deux des héroïnes préférées des fans : Annie Leonhart et Mikasa Ackermann.

Ces épisodes bonus de 23 minutes chacun nous permettront d'explorer davantage cet incroyable univers et d'en apprendre plus sur certains des personnages incontournables du manga. Que demander de plus ? Par ailleurs, sachez que ces épisodes seront également disponibles sur la plateforme Crunchyroll qui les ajoutera également à son catalogue le 19 décembre 2021.