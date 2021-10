L'Attaque des Titans saison 4 : bande-annonce et date de sortie dévoilées pour la partie 2

Ce mercredi 13 octobre 2021 était une journée dédiée aux fans de l'Attaque des Titans. Ainsi, en plus de la publication en France du tome 34 du manga, le tout dernier, par Pika Edition, le compte Twitter officiel de l'anime adapté de l'oeuvre de Hajime Isayama en a de son côté profité pour mettre en ligne une première bande-annonce de la partie 2 de la saison 4.

La fin de L'Attaque des Titans se dévoile

Au programme ? Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, les détracteurs du travail de MAPPA lors de la partie 1 ne devraient pas se réconcilier avec l'anime. Et pour cause, le studio ne semble pas avoir fondamentalement changé son animation et ses graphismes, malgré les critiques reçues lors des précédents épisodes. Néanmoins, on vous rassure, cela ne signifie pas que ces prochains épisodes seront bâclés. Au contraire, le résultat devrait tout de même être à la hauteur de l'histoire, ne serait-ce qu'en terme de chara-design avec des visages pleins d'intensité, une ambiance toujours plus sombre et même une fluidité de mouvement retrouvée.

Mais ce n'est pas tout, ce trailer - qui nous livre donc les premières images inédites de cette suite, nous offre également une information fondamentale : la date de sortie. Ainsi, sortez votre agenda et notez : c'est à partir du 9 janvier 2022 que la NHK au Japon et Wakanim en France débuteront la diffusion de cette partie 2, qui sera la dernière de l'anime.

Entre ce grand retour et le début prochain de la saison 2 de Demon Slayer, cet hiver s'annonce incroyable !