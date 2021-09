Demon Slayer : saison 2, film et jeu vidéo, découvrez les dates de sortie

Demon Slayer, appelé Kimetsu No Yaiba au Japon, est un manga créé par Koyoharu Gotōge. Il a été publié dans le magazine Weekly Shōnen Jump de Shūeisha entre 2016 et 2020 et publié en 23 tomes reliés. La version française est publiée par Panini Manga. Et alors que la mangaka Koyoharu Gotōge a teasé son nouveau manga en début d'année 2021, Demon Slayer est l'actuel manga le plus vendu au Japon. Eh oui, Demon Slayer est numéro 1 devant Jujutsu Kaisen, L'Attaque des Titans, My Hero Academia ou encore One Piece .

Pour rappel, l'histoire suit Kamado Tanjirō à l'ère Taishô, un jeune vendeur de charbon qui retrouve sa famille massacrée par un démon. La seule survivante, c'est sa petite soeur Nezuko. Elle est en vie mais a été transformée en démon durant le drame. Ils vont alors se lancer dans une aventure de longue haleine pour essayer de lui faire retrouver forme humaine.

Demon Slayer : la saison 2 de la série sur l'arc Le quartier des plaisirs arrive en fin d'année

Demon Slayer a été adapté en anime par le studio Ufotable. Et après une saison 1 (composée de 26 épisodes) diffusée en 2019 sur Fuji TV au Japon, la série aura le droit à une saison 2. Ainsi, après une première bande-annonce de la suite dévoilée en février 2021, c'est ce dimanche 26 septembre 2021 que le compte Twitter officiel du studio a enfin dévoilé la date de sortie de cette suite.