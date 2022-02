Jujutsu Kaisen 0 : le film a ENFIN une date de sortie en France

Au départ, Jujutsu Kaisen est un shōnen manga, créé par Gege Akutami. Il est publié dans le magazine Weekly Shōnen Jump depuis mars 2018 et publié par l'éditeur Shūeisha en volumes reliés (et la version française est éditée par Ki-oon). Le manga avait eu une adaptation en série d'animation produite par le studio MAPPA, studio d'animation à qui on doit notamment la saison finale de L'Attaque des Titans. Et le film Jujutsu Kaisen 0 devrait avoir un lien spécial avec la série animée de Jujutsu Kaisen.

De quoi parle Jujutsu Kaisen 0 ?

Le film Jujutsu Kaisen 0 est un prequel au manga. Il est est directement adapté de L'école d'exorcisme de Tokyo, un oneshot (manga en 4 chapitres) qu'avait fait Gege Akutami, sur les origines de Jujutsu Kaisen. Il avait été publié pour la première fois en 2017.

Son histoire ? Yuta Okkotsu a vu sa meilleure amie Rika Orimoto mourir dans un accident. Depuis la mort de Rika, Yuta est hanté par le fantôme de son amie. Mais Satoru Gojo, le plus puissant des exorcistes, fait entrer Yuta dans l'école d'exorcisme de Tokyo et devient son professeur. Il va ainsi aider l'ado à maîtriser ses pouvoirs et faire basculer sa vie.