Spy x Family : pourquoi vous devez absolument voir ce nouvel anime sur Crunchyroll

Une histoire originale (et fun)

Spy x Family - adapté du manga de Tatsuya Endō (édité par Kurokawa en France), a la particularité d'être porté par une histoire génialement improbable. Afin de garantir la paix dans le monde, l'agent Twilight se voit ordonner une nouvelle mission pour laquelle il doit se faire passer pour un père de famille lambda. Une couverture censée lui permettre d'approcher un politicien très important en infiltrant une haute école de l'aristocratie.

A cet effet, il se constitue donc sa petite famille bien sous tous rapports. Le twist ? Yor Forger, la femme qu'il engage pour être sa compagne, n'est autre qu'une tueuse à gages de talent (chose qu'il ne sait pas) et Anya, leur fille, adoptive possède le don de télépathie (chose qu'il ne sait pas également), qui lui permet d'en savoir plus que ce que les gens autour d'elle pensent et d'en tirer profit. Un trio totalement bancal qui n'augure rien de bon pour la mission, mais qui donne en revanche lieu à quelques surprises.

Une ambiance feel good

Et pour cause, cet anime jongle avec brio entre les genres. Ainsi, on a autant le droit à un côté action/thriller qu'à une ambiance comédie. De même, l'évolution de ces personnages qui, à force de se côtoyer se rapprochent et se découvrent, amène un côté "tranche de vie" à l'histoire qui se révèle être tout aussi réjouissante à suivre. Spy x Family ne se repose jamais sur son concept et s'en sert au contraire pour nous surprendre constamment en nous proposant des séquences aussi passionnantes que touchantes. On s'attache très rapidement à ce trio et la moindre de leur aventure, ponctuée par leurs secrets, est un régal à suivre.

Une équipe de qualité derrière l'anime

Pour ce projet d'animation, Tatsuya Endō ne pouvait clairement pas rêver mieux pour son oeuvre. Et pour cause, la série est tout simplement produite par deux des plus gros studios au Japon à savoir : Wit Studio (L'Attaque des Titans, Ranking of Kings, Vinland Saga) et CloverWorks (Fairy Tail, My Dress-Up Darling). Et à la réalisation ? C'est Kazuhiro Furuhashi qui a été choisi, un réal qui a fait ses armes sur Hunter x Hunter (première version) ou encore Dororo. Bref, c'était déjà visible à travers les premières images, la qualité est présente à tous les étages pour cette série.

Un doublage déjà présent

C'est la très belle nouvelle pour les fans d'animation : la plateforme de streaming Crunchyroll s'apprête à passer à la vitesse supérieure avec les oeuvres au sein de son catalogue. Alors que Spy x Family est déjà disponible en simulcast avec la VOSTFR (diffusion en France le même week-end qu'au Japon), l'anime va également bénéficier du SimulDub. Au programme ? Comme son titre l'indique, la série aura le droit dès le 16 avril 2022 à sa version française doublée, une semaine seulement après la version japonaise.

De quoi satisfaire les fans de VF, d'autant plus que le casting est plutôt cool avec les voix de Glen Hervé (Twilight) aka Morbius dans le film Sony ou Antoni dans Queer Force, Adeline Chetail (Yor Forger) aka Jinx dans Arcane ou Zelda dans les jeux de Nintendo, et Lila Lacombe (Anya Forger) aka Kanao dans Demon Slayer ou Els dans Beastars. Difficile de faire mieux.