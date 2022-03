Crunchyroll fusionne avec Wakanim et Funimation : date, catalogue, prix... on vous explique tout

C'est la grosse annonce de ce début de semaine dans le monde des anime : la plateforme de streaming Crunchyroll vient d'absorber Wakanim et fusionner avec Funimation (Sony) un an après son rachat. Un véritable bouleversement dans le monde des séries japonaises qui a néanmoins tout d'une très bonne nouvelle pour les fans. Et pour ceux qui n'auraient pas encore bien compris les changements à venir, on vous explique tout.

Un catalogue unifié

Comme le déclare la plateforme, à travers cette absorption "les séries et les films disponibles chez Wakanim et Funimation commenceront progressivement à arriver sur Crunchyroll". Autrement dit, dès ce mardi 1er mars 2022, la plupart des grosses licences qui étaient jusque-là exclusives à la concurrence comme Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, Fire Force et Fruits Basket vont débarquer au sein de son propre catalogue, que ce soit en VF ou en VOSTFR.

Mieux, "cela signifie aussi que les nouveaux anime de la saison de printemps (la plus grande liste à ce jour) et les suivantes seront diffusés uniquement sur Crunchyroll [aux alentours du 1er avril]" précise également la plateforme. Pour faire simple, ce sont déjà plus de 50 titres (soit 1000 heures de contenu) qui viennent d'être ajoutés sur Crunchyroll et ça va ne faire qu'augmenter dans les semaines à venir.