Chainsaw Man : l'anime censuré et moins violent que le manga ? MAPPA répond

Spy x Family a peut-être réussi à charmer tout le monde dès sa diffusion en avril 2022, au point de permettre au manga de Tatsuya Endō de voir ses ventes s'envoler, mais c'est bien l'adaptation de Chainsaw Man, attendue en octobre sur nos écrans, qui excite le plus le public cette année. Et pour cause, l'oeuvre de Tatsuki Fujimoto est aussi unique qu'impressionnante, ce qui nous laisse espérer un anime hors du commun.

L'anime Chainsaw Man censuré ?

Mais, alors que le manga est particulièrement gore avec de nombreuses giclées de sang et de corps démembrés, faut-il craindre une espèce de censure du côté du studio MAPPA, chargé de donner vie à la série, afin de s'assurer une diffusion classique à la télévision au Japon ? A priori, la réponse est non. Interrogé récemment à ce sujet par un fan lors d'une session de questions/réponses, Manabu Otsuka (CEO de MAPPA) a apporté une réponse très rassurante.

"Est-ce que le scénario sera censuré ? Non, nous voulons que le contenu soit aussi brut que le manga, a-t-il assuré. On ne va pas censurer quoi que ce soit. On veut rester le plus fidèle possible au matériel d'origine". Une mise au point qui devrait faire plaisir aux fans de la première heure et qui vient d'être confirmée par Tatsuki Fujimoto. Tandis qu'un nouveau trailer a été diffusé ce week end, le mangaka a été questionné sur les premières images d'un tel projet. Et il l'a confirmé, celui-ci sera "bien avec beaucoup de sang". Si le maître valide, on peut souffler !

Une suite déjà prévue ?

Enfin, pour la petite anecdote, alors que Tatsuki Fujimoto vient de débuter la partie 2 de Chainsaw Man après deux ans de pause, Manabu Otsuka a profité du Crunchyroll Expo pour confirmer son envie d'adapter également cette aventure inédite qui met en scène un nouveau personnage. Pour l'heure, rien n'est encore signé et le manga n'est pas assez développé pour être animé, mais cet univers si particulier n'est visiblement pas près de nous quitter !