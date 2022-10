Le meilleur anime de l'année ? Cette nouvelle série façon Battle Royale détruit les codes avec un sadisme kiffant

Un anime à la hauteur du manga

Evidemment, le premier épisode de l'anime n'a pas encore eu le temps d'approfondir cet aspect, mais on peut déjà vous affirmer que ce centre de formation et ces épreuves contiennent de véritables idées liées au foot pour aider les joueurs à se développer comme jamais ils n'auraient pu le faire ailleurs. Aussi surprenant (et frustrant que cela puisse être au regard de ce que cela implique), ces épreuves ne sont jamais gratuites et un vrai cheminement se cache derrière, ce qui apporte un intérêt supplémentaire à la cruauté de l'intrigue.

Alors même que ce camp met en scène des valeurs opposées au football que l'on aime, Blue Lock est tellement bien pensé que l'on se surprend à vouloir découvrir le reste des épreuves. Et cet épisode 1 est déjà parfaitement orchestré pour nous faire ressentir ce paradoxe. Là où les graphismes particuliers du manga sont parfaitement représentés ici, laissant transparaître un côté dérangeant / déstabilisant qui colle magnifiquement à cet univers, l'animation (et le rythme !) sont d'une maîtrise absolue. On est sur de l'arcade et non une simulation, ce qui libère les créateurs pour proposer des plans et idées un peu tirés par les cheveux, mais terriblement jouissifs.

La tension grimpe progressivement à l'écran et la fin de l'épisode nous fait clairement comprendre que cet anime sera explosif et d'une puissance inégalée dans le genre, capable non seulement de nous prendre à contre-pied, mais surtout, d'apporter un impact brutal aux événements et aux twists.

Pour l'heure, un seul épisode de Blue Lock a été diffusé ce samedi 8 octobre 2022, mais celui-ci s'est déjà révélé suffisant pour nous prouver que toutes les qualités du manga seront respectées afin de nous mind blower constamment et nous assurer que l'animation et le travail graphique autour sauront maximiser le sadisme des deux mangakas. Un régal !