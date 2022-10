Black Clover de retour en film sur Netflix : date de sortie, suite de l'anime ?, bande-annonce... tout ce que l'on sait

Le 30 mars 2021 était un triste jour pour les fans de Black Clover. Alors que le manga de Yūki Tabata (édité par Kazé en France) est toujours en cours d'écriture au Japon, c'est à cette date que son adaptation en anime a pris fin sur TV Tokyo au terme de son 170ème épisode.

Black Clover de retour sur nos écrans

Une conclusion surprenante ? Oui et non. Si l'anime s'est arrêté au chapitre 270 et que le manga en possède aujourd'hui 339 - l'arc final est actuellement en cours, ce qui nous comprendre qu'il y a encore de la matière à exploiter, il faut savoir qu'à l'instar de One Piece, la série Black Clover était sur un rythme de diffusion hebdomadaire. Autrement dit, au rythme où elle allait, elle prenait le risque de dépasser l'oeuvre originale et de devoir se contenter d'épisodes fillers inutiles et frustrants pour rester dans les clous. Une méthode qui aurait pu lasser les fans et gâcher son image.

De quoi comprendre que cette annulation n'est donc que temporaire et que l'anime reviendra un jour sur nos écrans pour adapter la fin du manga, quand celle-ci aura été publiée dans le Weekly Shonen Jump ? Absolument. Preuve ultime que le studio Pierrot n'a d'ailleurs toujours pas tourné la page de l'univers d'Asta : un film Black Clover va bientôt voir le jour.

Premières informations sur le film

Oui, comme One Piece, My Hero Academia ou encore Jujutsu Kaisen et Dragon Ball Super ces dernières années, l'histoire de Yūki Tabata va avoir le droit à une adaptation bonus qui permettra d'étendre cet univers et d'aider les fans à patienter en attendant ces potentiels nouveaux épisodes.

Au programme ici ? La nouvelle vient d'être annoncée, c'est le 31 Mars 2023 que ce film intitulé Black Clover: Sword of the Wizard King sortira sur nos écrans. Le twist ? Là où l'anime était jusqu'à présent diffusé sur Crunchyroll dans le reste du monde, c'est cette fois-ci Netflix qui se chargera de cette mise en ligne (preuve que l'intrigue à venir, décrite comme "originale" et "supervisée par Tabata", ne sera pas une suite directe de l'anime).

Enfin, sachez qu'une première bande-annonce (disponible dans notre diaporama) vient ENFIN d'être dévoilée par la plateforme. Une courte vidéo particulièrement excitante portée par des graphismes impressionnants et la promesses de grandes scènes d'action, qui nous permet de découvrir quelques détails sur l'histoire. Préparez-vous ainsi à suivre la "bataille qui permettra de désigner l'Empereur-Mage", un événement si épique et important qu'il "bouleversera le royaume".