"Une réelle masterclass" : Dragon Ball Super - Super Hero à la hauteur des promesses ? Les fans réagissent au film

Un nouveau film Dragon Ball Super très spécial

Il est enfin là. Près de quatre mois après sa sortie au Japon, c'est ce mercredi 5 octobre 2022 que le film Dragon Ball Super : Super Hero débarque enfin au cinéma. Un véritable événement pour les fans en manque d'action depuis l'arrêt de l'anime, d'autant plus que ce 21ème long-métrage de la franchise signé ici par Tetsuro Kodama réserve deux grosses surprises.

La première ? Comme on a pu le découvrir dans les bandes-annonces, il s'agit du tout premier projet ciné Dragon Ball réalisé intégralement avec une animation en 3D-CGI. De quoi forcément apporter un vent de fraîcheur à cet univers et nous permettre de découvrir ces personnages sous un autre angle.

La deuxième ? Là où le précédent film (Broly) était principalement centré sur Son Goku et Vegeta, cette nouvelle histoire - co-écrite par Akira Toriyama, met cette fois-ci l'accent sur la relation entre Son Gohan et Piccolo. Une idée scénaristiques qui permet de revisiter un lien qui a fait le bonheur des fans du manga à la grande époque, mais qui ouvre également la porte à une nouvelle transformation épique.

"Une réelle masterclass", les fans conquis

Mais du coup, qu'en ont pensé les fans qui ont déjà pu découvrir ce film en avant-première ? Ce Dragon Ball Super : Super Hero - toujours doublé en français par les comédiens emblématiques de la saga, est-il vraiment à la hauteur des promesses et des attentes ? Les scènes d'action en CGI sont-elles toujours aussi badass et impactantes qu'en 2D ? Il suffit de faire un petit tour sur les réseaux sociaux pour avoir un petit aperçu.

Et visiblement, après les craintes liées à la mise en ligne des premières images et l'annonce d'un tournant graphique, c'est le soulagement et l'excitation qui priment aujourd'hui du côté des fans. "Ce film est une réelle masterclass la CGI en combat en juste incroyable. Gohan c'est un giga bg parlons même pas de Piccolo ni du gros potentiel de Pan dans DBS. Je vous conseille clairement d'aller le voir ça vaut énormément le coup", peut-on lire sur Twitter.

Mais ce n'est pas tout, "Le film est grave lourd, j'ai passé un agréable moment. L'humour était sympa, les dialogues grave cool, le rythme était génial, je me suis pas du tout ennuyé même si y a des moments qui font froncer les sourcils. Pour moi ce film est un bon 8/10" est également partagé, ou encore, "Franchement je vous convie d'aller voir le film DBS ! Les Gamma sont attachants, Piccolo au coeur du film ! Voir Gohan de nouveau à l'action,Trunks et Goten mais surtout Pan qui m'aura fendu la poire plus d'une fois ! Une belle surprise ce film DBS".