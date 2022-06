Dragon Ball Super - Super Hero : Akira Toriyama répond à deux grosses théories des fans

On ne sait pas si on aura un jour le droit à de nouveaux épisodes de l'anime, mais Dragon Ball Super fait son grand retour au cinéma cet été avec le film Super Hero. Actuellement disponible dans les salles au Japon, c'est au mois d'août que les nouvelles aventures de Goku, Vegeta & Cie devraient débarquer en France.

Et si ce projet de la Toei Animation inquiète déjà des millions de fans à travers le monde, la faute à un tout nouveau style d'animation avec des graphismes en CGI - une première pour la licence, Akira Toriyama (le papa du manga) a déjà deux arguments imparables pour nous motiver à lui laisser une chance.

La vérité sur Gohan et Piccolo dévoilée

La première ? Ce film est notamment centré sur le duo Gohan et Piccolo, qui nous a offert tant de moments mémorables au fil de l'histoire. Un retour en avant qui a été pensé pour être épique et qui a motivé le mangaka à répondre à une théorie qui passionne les lecteurs depuis des années.

En effet, nombreux sont ceux à s'interroger sur la nature de la relation entre les deux personnages depuis que le Namek s'est occupé de l'apprentissage du fils de Goku. Alors, est-il un père de substitution ? Un simple ami ? Un collègue de bagarre ? "Gohan a toujours eu un lien très fort avec Piccolo depuis qu'il s'est entraîné à ses côtés enfant, a rappelé Akira Toriyama à un média japonais. Et tout comme Videl et Pan, il considère Piccolo comme un membre de sa famille sur lequel il peut compter plus que d'autres". Le mot est sorti, Piccolo fait désormais officiellement partie de la famille de Gohan. Et ça fait plaisir.

Qui est le plus fort dans Dragon Ball ?

La deuxième ? Cette histoire inédite est censée mettre en scène un Gohan plus badass que jamais à l'écran. De quoi relancer le débat sur "qui est le plus fort" dans Dragon Ball ? Pas du tout. Et pour cause, le créateur l'a rappelé, qu'importe les théories des fans, la réponse a toujours été claire dans sa tête, "Gohan est en réalité plus puissant que n'importe qui d'autre".

Une situation qui n'a effectivement pas toujours été évidente à percevoir, "Ces derniers temps, il n'a pas vraiment eu la chance de briller", mais qui est (enfin) rappelée dans ce film, "Afin de se motiver, Gohan préfère retrouver son mentor Piccolo plutôt que son père". Quelqu'un pour prendre des nouvelles de l'égo de Vegeta ?