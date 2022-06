Dragon Ball Super - Super Hero : un Son Gohan "bestial", Akira Toriyama promet une transformation ultra badass

Actuellement au cinéma au Japon, Dragon Ball Super : Super Hero - le nouveau film adapté de l'incroyable univers imaginé par Akira Toriyama, n'a pas encore de date de sortie en France. Heureusement, afin de nous aider à patienter, le papa de Goku, Vegeta & Cie n'hésite pas à nous offrir de nombreuses révélations sur cette histoire qui s'annonce passionnante.

Et pour cause, pour la première fois depuis très longtemps, la nouvelle intrigue mettra principalement en avant Son Gohan et Piccolo, ce qui nous permettra d'explorer davantage leur relation et de leur offrir (enfin) de nouvelles séquences d'action aussi spectaculaires que badass.

Akira Toriyama tease la nouvelle évolution de Son Gohan

A cet effet, Akira Toriyama s'est récemment confié sur la nouvelle forme à venir de Gohan. A l'instar de son père ces dernières années, le jeune prodige de Dragon Ball va avoir le droit à une nouvelle transformation. Son nom ? "Son Gohan Beast", que l'on pourrait traduire en VF par "Son Gohan Bestial".

Un titre prometteur sur le papier (oui, ça a une petite vibe L'Attaque des Titans), que Toriyama explique d'une façon très excitante, "Gohan a eu quelques transformations par le passé, mais cette fois, il se devait d'en réveiller une toute nouvelle ! Il a atteint sa propre et unique évolution, basée en quelque sorte sur cet éveil qu'il avait déjà pu connaître quand il était plus jeune." Il l'a ensuite ajouté, "C'est pour ça que je l'ai appelée "Son Gohan Beast". Cela fait écho au fait qu'il a réveillé la bête sauvage en lui."

Une transformation ultra badass

Traduction ? Déjà considéré par le mangaka comme le personnage le plus fort de la série, Gohan va décupler sa puissance et révéler une aura aussi épique que monstrueuse. Une transition qui s'annonce folle et qui a été accompagnée de quelques changements du côté des graphismes. "Pour son design, j'ai d'abord tenté de le dessiner avec un visage effrayant et une peau pâle, mais je trouvais que ça ne ressemblait plus trop à Gohan, a-t-il révélé. A la place, j'ai privilégié quelque chose de plus classique avec les cheveux dressés en arrière. Et à ma surprise, ça rend super bien. Tout le monde m'a dit, 'C'est vraiment cool'."

Une transformation que Toriyama attendait avec impatience mais qui commence déjà à lui donner quelques maux de tête. La raison ? Tandis que Dragon Ball est loin d'être terminé - l'anime Super pourrait bientôt revenir, il a révélé, "Honnêtement, je ne sais pas quel sorte de design je vais bien pouvoir utiliser si je décide à nouveau de le transformer en quelque chose de plus énorme".