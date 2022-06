Dragon Ball Super : l'anime ENFIN de retour ? "On travaille sur ce qui arrivera ensuite", annonce un producteur

Actuellement au cinéma au Japon, on ne connait pas encore la date de sortie en France de Dragon Ball Super : Super Hero, aka le tout nouveau film issu de la cultissime franchise. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ce nouvel épisode de la saga, qui sera cette fois-ci principalement centré sur Gohan et Piccolo, ne marquera pas la fin de l'aventure DBS sur nos écrans.

Un nouveau film pensé pour tout le monde...

A l'occasion d'une interview accordée au magazine V-Jump, Akio Iyoku (producteur de la franchise) a au contraire révélé qu'un autre projet très spécial était actuellement en préparation. Dans un premier temps, il a rappelé à quel point ce film avait été pensé pour plaire au plus grand nombre afin de réveiller les fans du monde entier, en manque de contenu depuis 2018 et la sortie du film Broly.

"Dragon Ball Super : Super Hero est un film qui n'a pas uniquement été pensé pour le Japon, mais pour le monde entier. Dragon Ball est une oeuvre dont le Japon est particulièrement fier, et c'est avec une telle responsabilité en tête que nous avons fait ce film".

... afin de relancer l'anime Dragon Ball Super ?

Et forcément, si la Toei Animation a mis les moyens sur ce 21ème long-métrage d'animation, cela n'a pas été fait pour rien. Tandis que des rumeurs de suite à l'anime Dragon Ball Super - qui s'est arrêté en 2018, ont été ravivées ces derniers mois, Akio Iyoku a de son côté confirmé qu'un projet de grosse ampleur était dans les cartons.

"A la question, 'Que va-t-il se passer après ?', et bien je vais vous le dire : un nouveau projet est déjà en préparation, a-t-il révélé avec malice. Le film Dragon Ball Super : Super Hero nous a pris 5 ans à faire, alors il n'y a rien de plus normal pour nous que d'être déjà en train de travailler sur ce qui arrivera ensuite." Et le point positif, c'est que le papa de Goku & cie devrait être une nouvelle fois impliqué, "Toriyama-sensei lui-même est toujours en train de travailler sur de nouvelles idées et de nouveaux concepts autour de Dragon Ball. Nous sommes tous en train de réfléchir à ce que nous voulons montrer au monde".

Si le mot "anime" n'est pas sorti, il est évident qu'une suite est en réflexion. Après tout, le manga Dragon Ball Super est toujours en cours de publication au Japon et en France, et la série a de très gros arcs à adapter dont celui de Moro. Reste néanmoins à savoir si ces possibles nouveaux épisodes seront en CGI ou reviendront à une 2D classique.