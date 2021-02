Black Clover annulé ? La fin de l'anime annoncée, mais une grosse surprise à venir en mars

Changement de format pour l'anime ?

Aussi, de nombreux fans ont déjà commencé à réfléchir à ce qui pourrait être annoncé ce 30 mars 2021. Et parmi les théories imaginées, il y en a deux qui sortent du lot : une possible suite au cinéma à la manière de Demon Slayer - Le Train de l'Infini ou alors... un changement de format.

Et pour cause, Black Clover a jusqu'à présent bénéficié d'une diffusion quasiment en continue. De fait, à l'image de nombreux anime dans le même cas, il n'a pu échapper aux fameux épisodes fillers et à une animation pas toujours sans défauts. Or, il se murmure aujourd'hui que la série pourrait finalement devenir un... "seasonal anime".

L'intérêt ? Avec un rythme plus cadré et des saisons plus courtes, cela permettrait aux équipes de souffler et surtout, de proposer un contenu plus qualitatif. Comme on peut le découvrir avec My Hero Academia ou L'Attaque des Titans, l'intrigue ne serait plus étirée inutilement en longueur et avec un temps de production gagné, la réalisation pourrait de son côté être approfondie ce qui n'en serait que bénéfique. Le point négatif en revanche, c'est qu'il y aurait forcément moins d'épisodes et plus de temps d'attente entre chaque saison. Néanmoins, le résultat final devrait suffire à convaincre les fans.

Bien évidemment, on le rappelle, il ne s'agit que d'une théorie pour l'instant. Il faudra attendre le printemps pour découvrir ce que prépare réellement l'équipe. Mais quand on sait que cette future annonce semble ravir les créateurs, on peut déjà s'attendre à une bonne nouvelle !