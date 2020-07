Bird Box 2 : une suite en préparation pour le film avec Sandra Bullock selon l'auteur du roman

Netflix aime prendre son temps avec ses films. La preuve, The Kissing Booth 2 sortira le 24 juillet prochain soit plus de deux ans après le premier volet. Sorti en décembre 2018, le film Bird Box avait cartonné et battu des records sur la plateforme et avait même inspiré un challenge dangereux sur les réseaux sociaux. Si vous en rêviez, il se pourrait bien que le long métrage ait une suite prochainement.

Souvenez-vous dans Bird Box, Sandra Bullock incarnait Malorie Hayes, une mère de famille qui doit tout faire pour survivre avec ses deux enfants. Dans ce monde post-apocalyptique, des créatures d'un autre monde se sont répandues sur Terre et poussent les humains au suicide. Afin de ne pas être victimes, ceux qui ont survécu doivent se bander les yeux.

L'auteur de Bird Box confirme la suite en film

La bonne nouvelle nous vient de Josh Malerman. En 2014, l'auteur américain publie le roman Bird Box ensuite adapté en film. Ce 21 juillet, il publiera aux USA Malorie, la suite tant attendue de Bird Box et a profité d'une interview pour confirmer qu'un deuxième film est bien en préparation du côté de Netflix. "Je ne peux pas dire grand chose mais je peux vous dire que c'est en développement" a-t-il confié à Inverse au sujet de Bird Box 2. Pour l'instant, on en sait pas plus mais l'homme a laissé entendre que ce deuxième volet pourrait être basé sur son roman à paraître.

L'action de Malorie se déroulera de nombreuses années après la fin de Bird Box, alors que les enfants de l'héroïne sont devenus adolescents. Quand Malorie va apprendre l'existence d'une autre communauté de survivants et que ses parents pourraient en faire partie, elle va tout quitter. Mais les créatures mystérieuses ont changé et la menace sera encore plus grande, tease le synopsis.