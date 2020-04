Better Call Saul saison 5 : le dernier épisode ? "Vous aurez du mal à respirer"

Un final énorme

Les épisodes 8 et 9 de la saison 5 Better Call Saul vous ont scotché ? Vous avez vibré et tremblé devant la tension incroyable mise en place par les créateurs ? Rhea Seehorn - l'interprète de Kim Wexler, l'a promis à EW, "Oh, il y a encore plus de choses à venir. Il va y avoir beaucoup de choses énormes !"

Oui, si vous pensiez que les scénaristes allaient profiter de l'épisode 10 - qui sera le final, pour calmer l'intrigue afin de préparer au mieux le terrain pour la saison 6, qui sera la dernière, vous vous trompiez. La comédienne l'a confié, l'équipe a pris tout le monde à revers cette année : "Parfois, l'avant-dernier épisode permet de boucler certaines histoires et puis ensuite, vous en ouvrez de nouvelles dans le final. Mais ici, ça ne sera pas le cas. Les surprises ne sont pas terminées, pour personne !"

"Vous allez avoir du mal à respirer"

Doit-on craindre le pire pour Kim suite à son impressionnant face-à-face avec Lalo ? Ce n'est pas impossible, Breaking Bad ne nous ayant jamais donné d'indication concernant son avenir. Surtout, entre la réaction vexée et énervée du gangster et les propos de Rhea Seehorn, "Je ne savais pas ce qui allait me rester parce que j'étais déjà sans voix après l'épisode 9, mais vous allez avoir encore énormément de mal à respirer durant l'épisode 10", les raisons de paniquer sont nombreuses.

En tout cas, une chose est déjà certaine, Better Call Saul a franchi un pas décisif dans son récit - et dans sa filiation avec Breaking Bad, à tel point qu'un retour en arrière est désormais impossible : "Il y a aussi beaucoup d'humour dans ces moments, mais tout est maintenant connecté avec ce que l'on sait de la grande vision finale".