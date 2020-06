Benjamin Samat (Les Marseillais aux Caraïbes) : son sosie impressionnant sur TikTok

Les fans des Marseillais aux Caraïbes n'en reviennent pas

Une ressemblance qui fait le buzz : il y a déjà plus de 50 000 vues sur le sosie de la star qui a récemment recadré des harceleurs suite aux rumeurs de couple avec l'influenceuse Pauline Tantot. Benji, qui avait officialisé sa rupture avec Alix en retournant dans Les Marseillais aux Caraïbes, n'a pas encore réagi pour l'instant sur les réseaux sociaux. En revanche, de nombreux internautes ont commenté la vidéo de celui qui ressemble beaucoup à Benjamin Samat. Plusieurs fans ont même cru que c'était le candidat de télé-réalité dans le post.

"Sérieux c'est pas Benji là ?" a demandé un internaute, "Benji mélangé avec Aria dans Games Of Thrones", "On dirait que c'est lui mais les sourcils c'est abusé", "C'est benji après être allé voir le chirurgien de Maeva", "Quand tu commande un Benji chez Wish", "Pour celles qui ne peuvent pas avoir l'original, il reste une copie" ou encore "C'est une bonne nouvelle pour Alix" ont-ils par exemple écrit.