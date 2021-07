Batwoman : Ruby Rose dévoile la raison de son départ (et c'est improbable)

Un an après son départ de Batwoman, entre la fin du tournage de la saison 1 et le début du tournage de la saison 2, Ruby Rose est revenue sur les raisons qui l'ont motivée à abandonner son rôle de Kate Kane, finalement repris par Wallis Day en 2021. Et l'une d'entre elles est particulièrement surprenantes.

Les costumes de super-héros ? Un cauchemar

On peut régulièrement le découvrir, dès qu'un acteur est recruté pour jouer un super-héros, celui-ci pose fièrement dans son costume pour le présenter aux fans. Pourtant, malgré les grands sourires sur les photos et devant la caméra ensuite, le port du costume serait en réalité considéré comme la pire partie du job.

"Vous pouvez demander à tous ceux qui ont joué un super-héros ou un vilain dans un costume, ça n'a rien d'amusant. Ca n'est vraiment pas la partie fun du truc" a en effet confié la comédienne dans l'émission The Kyle and Jackie O Show. Trop chauds, trop collants, trop compliqué d'aller aux toilettes avec, les raisons à ce désamour seraient nombreuses. Et pour Ruby Rose, la sienne était encore plus spéciale.

Ruby Rose allergique au latex

"J'ai découvert que j'étais allergique au latex et malheureusement pour moi, ma cagoule qui représente le masque était en latex. Donc ça n'arrêtait pas de me gratter" a-t-elle ainsi révélé. Une allergie amusante sur le papier, mais insupportable à vivre au quotidien sur le plateau, "Ca devenait de pire en pire parce que, plus vous avez de contacts avec, et plus vous créez des réactions".

"A la fin, j'ai fini par enlever ce masque et mon visage était couvert d'urticaire. Ma gorge était déglinguée" a par la suite précisé l'ex-star de Batwoman, qui en fait encore des cauchemars, "C'était comme si je sortais d'un film d'horreur".

Ajoutez cette mauvaise expérience à sa grave blessure occasionnée sur le tournage lors d'une cascade, "Ca a rapidement rendu le retour au travail très compliqué [à supporter]", et vous comprenez plus facilement pourquoi Ruby Rose a finalement préféré fuir les rues de Gotham.