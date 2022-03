Balthazar saison 4 : le départ d'Hélène Bach ? Une nécessité pour Tomer Sisley, l'acteur s'explique

C'est la grosse nouveauté de cette saison 4 de Balthazar, la série de TF1 est désormais portée par le duo Tomer Sisley (Balthazar) / Constance Labbé (Camille Costes) suite au départ de l'actrice Hélène de Fougerolles (Hélène Bach) au terme de la saison 3. Une déception pour les fans, notamment au regard de l'évolution de son personnage à l'époque (la capitaine de police révélait ses sentiments au médecin légiste lors de son dernier épisode), mais une nécessité pour le bien de la fiction.

Un besoin de renouvellement pour Balthazar

Interrogé sur ce départ par Allociné, Tomer Sisley - qui possède également un rôle de collaborateur artistique, a révélé, "Ce n'est pas tant le fait d'être arrivé au terme de l'histoire entre Balthazar et Hélène Bach", mais il ressentait simplement "le besoin pressant pour la série de se renouveler et de se mettre en danger".

Selon lui, alors que la fiction policière n'avait jamais aussi bien fonctionné sur TF1 avec sa saison 3, il était important pour l'équipe créative d'oser s'aventurer sur d'autres terrains pour la suite au risque autrement de ronronner et lasser le public. "Je suis fan de séries, j'adore ça. Et souvent, par expérience, en tant que spectateur sur les séries que j'aime, je me rends compte que les saisons 3, 4, ou 5 sont souvent des saisons clés, avec lesquelles peut facilement arriver une lassitude", a rappelé le comédien.

Beaucoup de questions et des réponses

Aussi, prêt à tout pour éviter une telle situation avec Balthazar, "Je ne voulais surtout pas qu'on stagne et qu'on continue d'appliquer les mêmes formats qui marchent", Tomer Sisley a convaincu l'équipe de bousculer cet univers, quitte à se passer d'une héroïne aussi emblématique qu'Hélène.

"D'où les nouveaux personnages qui arrivent en saison 4, a-t-il confié. Et la multitude de révélations autour de Balthazar : où a-t-il grandi ? Est-ce qu'il a des frères et des soeurs ? Pourquoi il s'imagine parler avec les morts ?" Et le point positif, c'est que cette évolution ne sera en rien artificielle cette année. Il l'a au contraire promis, "la saison 4 apportera des réponse" à toutes ces questions.