Balthazar saison 4 : Camille et Balthazar en couple ? Constance Labbé répond

En décembre 2020, Hélène de Fougerolles brisait le coeur des fans de Balthazar en annonçant son départ de la série après trois saisons. "On ne pouvait pas continuer cette histoire de chien/chat indéfiniment, ça aurait fini par vous lasser !" avait-elle confié dans un post sur Instagram. L'actrice avait ensuite démenti un départ à cause de tensions avec Tomer Sisley. Par la suite, TF1 annonçait sa remplaçante : Constance Labbé. Elle incarne Camille Costes et on sait déjà qu'elle et Balthazar ont passé une "folle nuit" ensemble des années plus tôt mais que celle-ci n'a pas rappelé le médecin légiste. Un retour de flammes est-il possible ?

Pas de couple Camille/Balthazar ?

Interrogée par nos confrères d'Allociné, Constance Labbé a évoqué la relation entre Balthazar (Tomer Sisley) et son personnage dans la suite de la série de TF1. Et l'action l'assure, il n'y aura pas d'histoire d'amour entre eux ! Si leurs rapports seront d'abord un peu conflictuels, Balthazar et Camille vont se rapprocher, amicalement. "Ils vont rapidement comprendre, dès la fin de l'épisode 2, qu'ils sont assez similaires et qu'ils aiment bien bosser ensemble. Et ils vont devenir très, très potes. Un rapport presque fraternel va s'établir entre Camille et Balthazar. Il n'y aura plus du tout ce côté chien et chat." assure-t-elle.

Et d'ajouter au sujet d'un rapprochement amoureux : "Ça ne glissera pas vers ça." Il faut dire qu'une nouvelle jeune femme qui arrivera dans l'épisode 3 va faire craquer Balthazar et pas que. "C'est plutôt elle qui va être, a priori, très séduisante. Elle séduit même Camille. Donc pour l'instant en tout cas on reste vraiment sur une relation amicale entre Balthazar et Camille. Et c'est très bien comme ça." a-t-elle déclaré.

Une grosse pression pour Constance Labbé

En tout cas, Constance Labbé confie avoir eu une "grosse pression" à l'idée de remplacer Hélène de Fougerolles dans la série. "Il n'y a pas d'autre mot (rires). D'être le seul élément nouveau sur une nouvelle saison. Et de remplacer quelqu'un qui était apprécié des téléspectateurs et de l'équipe. Et qui faisait un super boulot." a-t-elle confié. Reste à savoir si ce nouveau personnage va plaire aux fans.