Balthazar saison 4 : le départ d'Hélène de Fougerolles causé par Tomer Sisley ? L'actrice répond

C'était une annonce qui avait surpris de nombreux fans en décembre 2020 : Hélène de Fougerolles ne participera pas à la saison 4 de Balthazar, la série à succès de TF1. Sur ses réseaux sociaux, l'interprète d'Hélène Bach assurait à l'époque que cette décision avait été prise pour le bien de la série, "On ne pouvait pas continuer cette histoire de chien/chat indéfiniment, ça aurait fini par vous lasser !"

Hélène de Fougerolles explique son départ de Balthazar

Aujourd'hui, à l'occasion d'une interview accordée à Télé-Loisirs, la comédienne - qui a déjà été remplacée, est revenue sur ce choix. Et contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, ce n'est pas elle qui a décidé de tourner la page de cette aventure. Après avoir confié, "Beaucoup de gens ont pensé que c'était moi qui étais partie mais ce n'était pas ma décision", Hélène de Fougerolles a déclaré, "C'est une décision qui a été prise à plein de niveaux : les scénaristes, le producteur, TF1... On s'est tous concertés."

A en croire ses propos, les auteurs de la fiction policière auraient tout simplement estimé que, suite à la déclaration d'amour de Bach à un Balthazar agonisant sur le sol en fin de saison 3, ils n'étaient plus en mesure d'écrire de nouveaux épisodes avec ce duo, "Dès lors que les deux personnages principaux étaient ensemble, cela avait moins d'intérêt. Il y avait une idée de renouvellement, et comme cela s'appelle Balthazar, s'il y en avait un qui devait être renouvelé, c'était plus Tomer, que moi !".

Un clash avec Tomer Sisley ?

Une révélation qui a de quoi surprendre, puisque l'on peut alors se poser une question : pourquoi les scénaristes ont-ils tout de même choisi de conclure la saison 3 de cette façon, avec une telle fin ouverte, s'ils savaient qu'ils risquaient de se heurter à un mur créatif ensuite ?

Le mystère reste entier, mais une chose est sûre : ce départ n'est pas lié à un possible clash avec Tomer Sisley. Là où des rumeurs ont récemment laissé entendre que les deux acteurs étaient en froid sur les plateaux, Hélène de Fougerolles a tenu à calmer ces fantasmes. Si l'actrice n'a pas nié qu'ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde, "Ce n'est pas que l'on ne s'entendait pas mais on a rien à voir ! On est très différents", elle a rappelé que leur relation était parfaitement professionnelle, "Mais l'alchimie fonctionnait alors ce n'était pas ça le problème, on n'a pas besoin de passer nos vacances ensemble".