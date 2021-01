Balthazar saison 4 : Constance Labbé remplace Hélène de Fougerolles, premières infos dévoilées

Un nouveau duo déjà familier

Par ailleurs, à travers sa description, on a également le droit à deux détails très importants. Le premier ? Raphaël Balthazar pourrait ne pas passer par la case tribunal malgré sa récente tentative de meurtre à l'encontre de Maya (ou en tout cas, ça pourrait ne pas être mis en scène). Et pour cause, Camille Costes viendra pour "remplacer Hélène Bach et collaborer avec lui". Or, difficile de mettre en place une collaboration en direct d'une prison.

Le deuxième ? Camille Costes ne sera pas une inconnue du médecin légiste. Au contraire, "ils ont partagé une folle nuit ensemble sept ans auparavant. Et elle ne l'a jamais rappelé." Pas la peine d'être devin ou scénariste pour comprendre que cette héroïne risque donc rapidement de remplacer Bach dans le coeur de Balthazar et de devenir son nouvel intérêt amoureux...