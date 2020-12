Balthazar saison 4 : une suite sur TF1 sans Tomer Sisley ? Ce que l'on sait déjà

Balthazar saison 4 : une suite sur TF1 sans Tomer Sisley ?

C'est ce jeudi 17 décembre 2020 que TF1 diffuse le dernier épisode de la saison 3 de Balthazar. Un final aussi intense que surprenant, qui fait enfin la lumière sur le mystère entourant la mort de Lise et qui nous a offert une confrontation éprouvante entre Raphael et Maya. De fait, deux questions se posent : aura-t-on le droit à une saison 4 ? Si oui, Tomer Sisley sera-t-il de retour ? On vous dit tout. ATTENTION SPOILERS !