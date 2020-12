Balthazar saison 3 : Tomer Sisley lassé par son personnage ? Il se confie

Tomer Sisley concerné par la qualité de Balthazar

Depuis quelques semaines, Tomer Sisley est de retour sur TF1 avec la saison 3 inédite de Balthazar. De nouveaux épisodes qui continuent de cartonner à chaque diffusion, ce qui fait logiquement le bonheur de la chaine, mais pas forcément du comédien. Il l'a confié à Ouest France, il n'est pas véritablement intéressé par les audiences de la série.

"Ce qui m'importe, c'est l'artistique" a-t-il assuré au journal, avant de préciser, "Si un épisode qui me plaît moyennement – comme le premier, que je trouve en dessous du niveau des autres – cartonne, ça ne va pas pour autant me réconcilier avec lui !" De quoi mettre en avant l'exigence de l'acteur envers son travail et celui de l'équipe, et nous rappeler qu'il n'est pas là pour "cachetonner" mais pour créer quelque chose d'unique. Un vrai gage de qualité.

Un acteur impliqué dans son personnage

Aussi, après trois belles saisons sur TF1, faut-il craindre une certaine lassitude de sa part à l'encontre de cet univers et de ce personnage ? Vous pouvez souffler, la réponse est non. Tomer Sisley l'a rappelé, il lui serait difficile de se lasser de Balthazar étant donné qu'il lui ressemble, "Il est très proche de moi, quand je reprends le tournage pour une nouvelle saison, il me faut vingt-quatre heures avant de pouvoir lâcher les chevaux ! Je n'ai pas beaucoup de travail à faire pour m'identifier à lui, pour le comprendre."

Surtout, le comédien n'a pas caché sa joie de bénéficier d'une collaboration efficace avec l'équipe créative. Plutôt que de n'être qu'un corps qui se prête aux textes sur les plateaux, Tomer Sisley a la chance d'être réellement impliqué dans l'évolution de ce personnage si particulier, "Je collabore toujours beaucoup avec les scénaristes, depuis le départ. Ils m'ont d'ailleurs gentiment crédité comme collaborateur artistique." Non, il n'est pas devenu scénariste dédié à Balthazar, mais ses idées sont toujours écoutées, pour le meilleur, "Je ne parle pas des enquêtes, mais de mon personnage, son moteur, ses peurs. Ils écrivent parfois des scènes entières à ma demande."

Si avec ça une saison 4 ne voit pas le jour...