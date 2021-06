Bac philo 2021 : violence, savoir, injustice... la liste des sujets dévoilée

Le 15 juin 2021, l'Equipe de France de football entamait enfin l'Euro 2020 lors d'une rencontre intense face à l'Allemagne. Ce jeudi 17 juin 2021, ce sont 715 006 lycéens qui ont de leur côté affronté la première épreuve du Bac 2021 à savoir... la philosophie.

Et comme chaque année, les cerveaux des candidats ont chauffé. Covid-19 ou non, les thèmes sont en effet restés au niveau des précédentes sessions et il a donc fallu faire fonctionner la machine à réflexion afin de se sortir de certaines problématiques aussi passionnantes que difficiles.

Des thèmes d'actualité inspirants

Au programme ? La section générale (coefficient 8) a eu le droit à un thème d'actualité lié à la violence mais tourné d'une façon étonnante (il ne serait pas étonnant d'y découvrir des références aux mouvements des Gilets Jaunes et Black Lives Matter), un autre sur l'inconscient et ses caractéristiques, tandis que le troisième sujet, probablement le plus abordable, était lié à la responsabilité vis-à-vis de l'avenir. Et avec les élections présidentielles de l'an prochain, les conséquences du dérèglement climatique, la mondialisation... il y avait de quoi argumenter ici.

Du côté de la section technologique (coefficient 4), les candidats ont à leur tour eu le droit à un sujet pleinement ancré dans notre actualité lié aux injustices, tandis que le deuxième sujet était plus classique mais tout aussi passionnant, centré sur le savoir. Enfin, le troisième thème se voulait légèrement plus technique et peut-être moins évident à aborder.

Manque d'implication à craindre ?

Pour l'anecdote, le bac de philo de cette année 2021 sera très particulier et ne fait pas le bonheur des enseignants. En cause ? La note qui sera retenue pour ce diplôme sera la plus élevée entre la moyenne obtenue aux contrôles continus et celle de cette épreuve.

Autant dire que si les candidats avaient déjà une bonne note avant d'affronter ces sujets, il y a fort à parier qu'ils seront nombreux à ne pas avoir pris très au sérieux cette première épreuve. Or, les professeurs - qui craignent notamment de voir cette matière être dévaluée, devront tout de même passer du temps personnel à les corriger.

Retrouvez la liste des sujets ci-dessous :

Bac général :

- Discuter, est-ce renoncer à la violence ?

- L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?

- Sommes-nous responsable de l'avenir ?

Commentaire de texte : extrait de De la division du travail social (1893) signé Emile Durkheim.

Bac technologique :

- Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?

- Savoir, est-ce ne rien croire ?

- La technique nous libère-t-elle de la nature ?

Commentaire de texte : extrait de Le poète et l'activité de fantaisie (1907) signé Freud.