Aya Nakamura chante "Préféré" aux Victoires de la Musique 2021, polémique sur Twitter

Encore une fois, Aya Nakamura est repartie bredouille de la cérémonie des Victoires de la Musique suite à sa défaite face à Pomme dans la catégorie "Artiste féminine" lors de la 36ème édition qui s'est tenue ce vendredi 12 février 2021. Toutefois, cela n'a pas empêché la chanteuse de marquer les esprits à travers une performance mémorable sur scène.

Aya Nakamura fait le show sur scène avec Préféré

En effet, comme tous les artistes nommés cette année, Aya Nakamura a eu la chance de faire le show en interprétant l'un de ses morceaux, chose devenue rare depuis l'annulation des concerts suite à l'épidémie de Covid-19. Et pour l'occasion, la nouvelle pote de Wejdene a décidé de bouleverser les codes de la célèbre cérémonie.

Alors que cet événement musical ronronnait un peu trop avec beaucoup de calme et un rythme assez lent, l'interprète de Plus jamais a choisi de réveiller tout le monde. Comment ? En s'offrant un duo avec Oboy sur le désormais emblématique titre Préféré. Et comme on pouvait s'en douter, si la performance en elle-même était plutôt classique, les paroles de la chanson ont rapidement fait réagir les internautes.

Et pour cause, Préféré n'est pas une chanson d'amour comme on a l'habitude d'entendre à la radio mais... un titre axé sur le sexe avec des paroles aussi osées qu'étonnantes que "J'aime trop quand tu fais ces choses, ouais, ouais, tu l'sais, Pas besoin d'te guider, Eh, j'débielle, t'es mon tout, t'es mon babe, T'aimes mon corps, t'aimes quand on fait du sexe" ou encore, "Elle veut que j'la mange, elle veut que j'la penche, Que j'rentre dans sa ch-, que je lui sorte l'engin, Baby mama, trop de magie, j'te fais tirer, tu vas planer sur ma ganja". Difficile de faire plus explicite et érotique.