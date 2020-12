Aya Nakamura règle ses comptes avec son ex dans le clip "Plus jamais"

Aya Nakamura dévoile le clip de "Plus jamais"

Et de 3 ! Deux ans après la sortie de "Nakamura", Aya Nakamura est de retour avec son troisième album "Aya". Et alors que ses fans s'attendaient à un feat avec Wejdene, l'interprète de Pookie a finalement collaboré avec Ms Banks, Oboy et Stormzy sur son opus, porté par les singles Doudou et Jolie Nana. Le dernier en date ? Plus jamais, le feat avec le rappeur anglais Stormzy.

Un feat dans lequel Aya Nakamura règle ses comptes avec son ex après leur rupture : "C'était notre histoire / On est devenus si distants et c'est le triste prix / J't'ai donné mon coeur, j'le referai plus jamais / J'ai trop de rancoeur, ça n'arrivera plus jamais", chante-t-elle. Côté clip, Stormzy et la jeune maman se retrouvent dans une atmosphère sombre et mélancolique pour se remémorer leur belle histoire d'amour, qui, on dirait bien, s'est terminée contre leur gré.

"J'ai voulu tester plein de choses"

Lors d'une interview avec PRBK, Aya Nakamura a donné quelques infos supplémentaires sur son album "Aya"... d'une femme amoureuse (?) : "Je ne sais pas, peut-être, mais je n'avais pas perçu la chose directement. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sons d'amour positifs (...) Je me suis amusée, j'ai voulu tester plein de choses, comme j'ai testé avec Doudou", nous a expliqué la chanteuse.

